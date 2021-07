Schenee Murry è stata una protagonista di Vite al Limite, ricordate la sua storia? La giovane è stata anche espulsa anche dal programma perché ‘beccata’ in quel momento.

Vite al Limite, diciamoci la verità, è diventato un vero e proprio ‘must’ della televisione italiana. In onda su Real Time da ben nove stagioni, il programma riscuote un successo davvero impressionante anno dopo anno. Il protagonista indiscusso di questo incredibile clamore, ovviamente, è il dottor Nowzaradan. Ma non solo. La trasmissione, come ben sapete, racconta le vicende e le avventure di diverse persone con gravi problemi di obesità che decidono di riprendere in mano la loro vita. E di chiedere, quindi, aiuto al chirurgo iraniano. In queste nove edizioni, com’è giusto che sia, si sono alternati tantissime storie. E, soprattutto, abbiamo conosciuto tantissimi protagonisti. Tra questi, è praticamente impossibile non ricordarci di lei: Schenee Murry. Ricordate la sua storia?

Leggi anche –> Vite al Limite, ricordate Lacey Hodder? Pesava 315 kg, oggi è totalmente cambiata: trasformazione impressionante

La giovanissima ragazza è arrivata nella clinica del dottor Now con un peso che si aggirava intono ai 300 kg. Durante il suo percorso, però, Schenee è stata furiosamente cacciata dal programma perché ‘beccata’ in un momento piuttosto ‘particolare’. Siete curiosi di saperne di più? E, soprattutto, siete curiosi di sapere com’è oggi? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Ricordate Schenee di Vite al Limite? La sua storia ‘particolare’

Correva esattamente la sesta stagione di ‘Vite al Limite’ quando l’amatissimo ed affezionatissimo pubblico del programma ha avuto la possibilità di conoscere Schenee Murry. Poco più che venticinquenne, la giovanissima ragazza si è presentata nella clinica del dottor Nowzaradan con un peso che superava, seppure di poco, i 300 kg. Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che la storia della Murry fosse piuttosto particolare. A causa di alcuni traumi psicologici subiti da bambina, Schenee aveva ripiegato tutto il suo dolore nel cibo. Arrivando, quindi, a toccare un peso decisamente eccessivo per una ragazza della sua età. È proprio per questo motivo che, quindi, aveva deciso di rivolgersi alla clinica del dottor Now. Anche questo percorso, però, non è andato affatto a buon fine. Giunta all’ottavo mese del programma, purtroppo, Schenee Murry è stata espulsa dal programma perché ‘beccata’ a mangiare degli alimenti che non erano affatto presenti nel suo piano alimentare.

Leggi anche –> Vite al Limite, la drammatica storia di Bettie Jo: ha rischiato grosso, cos’è successo

Com’è diventata oggi? Purtroppo, non sappiamo granché. Sui suoi canali social, infatti, sembrerebbe che Schenee non sia attiva dal 2020.

Ricordavate la sua storia?