Riuscite a riconoscerla? E’ l’amatissima cantante di Amici, ha fatto parte della scuola qualche anno fa.

Uno scatto del passato bellissimo, in cui è fotografata la bellissima cantante. Ve l’abbiamo svelato sopra, ha fatto parte della scuola di Amici di Maria De Filippi, qualche anno fa, esattamente nel 2010. La sua voce allora come oggi, è pazzesca, tanto che, proprio nel talent, l’artista, è riuscita ad arrivare alla fase del Serale, ma non solo.

La cantante si è posizionata sul podio, precisamente al secondo posto. Quell’edizione, forse non tutti ricordano, ha visto trionfare Emma Marrone. E adesso, dopo i tanti indizi forniti, avete capito di chi si tratta? Non è affatto difficile, dato che, molti dei suoi tratti sono rimasti tali.

Il mondo social fa parte della nostra quotidianità, non riusciamo più a farne a meno, dobbiamo ammetterlo. Ovviamente, al centro dell’attenzione, sono i personaggi del mondo dello spettacolo, che con profili instagram da migliaia e migliaia di follower, sono sempre sotto la luce dei riflettori, e sono avvezzi a rendere noto parte della loro vita, con scatti molto dettagliati.

Anche la bambina presente in questa foto è un personaggio molto amato, e famosissimo. Prima, ve l’abbiamo rivelato, è una bravissima cantante, che ha fatto parte della scuola di Amici di Maria de Filippi, nel 2010, esattamente nella nona edizione. Adesso, avete capito di chi si tratta? Ebbene sì, è proprio l’amatissima Loredana Errore.

Un post condiviso da Loredana Errore (@lerrore_official)



L’avreste mai detto? Nello scatto era ancora una bambina, ma già nutriva un forte amore per la musica. A corredo dell’immagine, Loredana ha scritto: “.. i ricordi più bella della mia infanzia… c’è il Karaoke? Una pianola? Un microfono? E allora la mia emozione alle stelle, mi sudavano le mani, tutto ciò che desideravo ed amavo era lì”.