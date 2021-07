Ashley Gold, ‘protagonista’ de Il banco dei pugni: prima era così, adesso stenterete a riconoscerla

Ricordate la bellissima Ashely Gold ne Il banco dei Pugni? Prima era così, oggi ha stravolto il suo look.

Chi almeno una volta non ha guardato un episodio del seguitissimo reality show statunitense Il banco dei pugni. Un programma che segue le ‘avventure’ dei dipendenti dell’American Jewelry and Loan, il più grande banco dei pegni di Detroit. Il negozio viene gestito dal proprietario, Les Gold, e dai suoi figli, Seth e Ashley.

I clienti che ogni giorno arrivano nel negozio possono riscattare, impegnare, vendere o comprare qualsiasi oggetto. Come abbiamo avuto modo di vedere, i litigi non mancano mai, non solo tra i clienti e gli impiegati, ma anche tra i lavoratori presenti. Il reality ha avuto una durata di diversi anni, esattamente del 2009 al 2015. Come abbiamo detto, a gestire Il banco dei pugni è la famiglia Gold. Proprio a tal proposito, vi chiediamo, ricordate Ashley? Prima la donna era così, ma come sarà adesso, a distanza di alcuni anni? Vediamo insieme!

Il banco dei pugni, ricordate Ashley Gold? Oggi stenterete a riconoscerla

Il banco dei pugni è un reality show statunitense che ha avuto una lunga durata, dal 2009 al 2015. Al centro dell’attenzione le ‘avventure’ degli impiegati dell’America Jewerly and Loan, il più grande banco dei pegni di Detroit, negozio gestito dalla famiglia Gold.

Ebbene, tra i protagonisti assoluti non possiamo non citare lei, Ashley, la bellissima e bravissima figlia maggiore di Les, il proprietario del negozio, e sorella di Seth. Prima, era così, quando abbiamo avuto modo di seguire le vicende de Il banco dei pugni, ma com’è adesso? Osservate qui:

Sembra che Asheley sia un po’ cambiata, ma appare sempre in ottima forma. Guardando con attenzione, notiamo che ha cambiato qualcosa nel suo look, la sua chioma non è più di tonalità nera. La figlia di Leslie Gold, che dire, è una bellissima donna, ed ha anche una forte personalità: la pensate come noi?