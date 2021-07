Belen Rodriguez, è successo a pochi giorni la nascita di Luna Marì: tutti completamente di stucco

È successo a pochi giorni dalla nascita di Luna Marì, secondogenita di Belen Rodriguez: arriva il commento inaspettato, non ce lo saremmo mai immaginati.

Belen Rodriguez è diventata mamma bis. A distanza di pochissime ore dalla vittoria degli Europei da parte dell’Italia, la showgirl argentina ha annunciato la nascita della piccola Luna Marì. “Una giornata fortunata. Ha vinto l’Argentina. Ha vinto l’Italia. È nata Luna”, ha scritto la Rodriguez sul suo canale social ufficiale. Una notizia davvero fantastica, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, non è assolutamente passata inosservata. Appena appresa la notizia, sono davvero tantissime le persone che hanno voluto congratularsi e fare gli auguri a Belen. E, sia chiaro, non ci riferiamo soltanto a gente ‘comune’ o suoi colleghi, ma anche a tantissimi altri. Ad esempio, in un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo raccontato anche della reazione di Stefano De Martino, ex marito di Belen. Ma non è affatto finita qui.

A distanza di pochissimi giorni dalla nascita della piccola Luna Marì, è successo qualcosa di impensabile. E che, senza alcun dubbio, nemmeno i diretti interessati si sarebbero mai immaginati. Di che cosa parliamo? Scopriamolo!

Belen Rodriguez, è successo qualche giorno dopo la nascita di Luna Marì: incredibile

La nascita della piccola Luna Marì, primogenita di Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese, non è passata assolutamente inosservata. E, badate bene, non lo è stato nemmeno per coloro che hanno sono stati i rispettivi partners dei diretti interessati. Stefano De Martino, ad esempio, non ha resistito dal mettere ‘mi piace’ ad una foto della figlia della sua ex moglie. Cosa avrà fatto, invece, l’ex fidanzata di Antonino Spinalbese?

La giovanissima e bellissima Chiara Maria Mannarino è stata contattata dalla redazione di Fanpage qualche giorno dopo la nascita di Luna Marì. E, in quest’occasione, si è lasciata andare a delle parole inaspettate sul suo ex Antonino Spinalbese. “Antonino è una persona molto dolce e protettiva. Sono sicura che sarà un bravo papà”, ha detto la Mannarino a Fanpage.

Cosa penserà Belen di queste parole? Recentemente, Chiara Maria Mannarino ha svelato di avere ricevuto una telefonata da parte dell’argentina. Cosa succederà adesso?