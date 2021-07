Ha preso parte ad amici come cantante nel 2004, ricordate? Dopo 17 anni la ritroviamo così: è drasticamente cambiata!

Sono esattamente vent’anni da quando, per la prima volta in assoluto, Maria De Filippi si metteva al timone del primo talent della storia della televisione italiana. Da quel momento, sono trascorsi tantissimi anni, come dicevano precedentemente, eppure Amici continua a dimostrarsi una vera e proprio certezza per l’azienda Mediaset e il suo carissimo pubblico. In tutti questi anni, i telespettatori del talent hanno avuto la possibilità di conoscere tantissimi e giovanissima talenti e di affezionarsi anche a loro. Tra questi, non si può fare affatto a meno di ricordarci di lei: la simpaticissima cantante che ha preso parte all’edizione di Amici nel 2004. La ricordate? Come non farlo, avete ragione!

Leggi anche –> E’ stata una cantante di Amici nella quinta edizione: dopo ben 15 anni appare così, le sue foto vi lasceranno senza parole

Entrata a far parte della scuola nel corso della terza edizione del talent, la simpaticissima romana ha conquistato tutto per il suo talento e per la sua bravura. Com’è cambiata però oggi? Appurato che sono trascorsi 17 anni dal suo esordio in tv, com’è diventata?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Ricordate la simpaticissima cantante di amici nel 2004, eccola oggi dopo 17 anni

Tra i tantissimi concorrenti che hanno preso parte alle diverse edizione di Amici in tutti questi anni, senza alcun dubbio lei è tra coloro che continuano ad essere ricordate con immenso affetto e colore. La ricordate? Stiamo parlando proprio di Alessia Orlandi. È entrata nella scuola di Maria De Filippi nel 2004 come cantante. E, da quel momento, ha conquistato un seguito davvero clamoroso. Com’è cambiata, però, in tutti questi anni? Sono trascorsi esattamente 17 anni dal momento del suo esordio nello studio di Amici, ma siete curiosi di sapere com’è diventata?

Leggi anche –> È stato un insegnante di Amici per ben 17 anni, com’è la sua vita oggi? Resterete sbalorditi

Abbiamo rintracciato il profilo Instagram ufficiale di Alessia e, vi assicuriamo, è drasticamente cambiata. Ovviamente, la sua passione per la musica è rimasta, sia chiaro! E lei, invece? Guardate un po’ qui:

Il taglio che all’epoca ha fatto scalpore, come si vede, non c’è più. Eppure, però, Alessia continua a mantenere quella simpatia e bellezza che l’ha contraddistinta sin da Amici. Siete d’accordo?