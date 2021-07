La ricordate ad Amici, nell’ottava edizione? E’ stata un’amatissima cantante: come la ritroviamo oggi, dopo 12 anni.

Amici di Maria De Filippi è un seguitissimo e amatissimo talent show arrivato, proprio quest’anno, alla sua ventesima edizione. Il trionfo, proprio in questa edizione, della bellissima e bravissima Giulia Stabile, ha segnato un record, dato che, è la prima ballerina donna a vincere in venti anni. Quando il talent ha avuto il suo debutto, era chiamato Saranno Famosi, ma col tempo, è stato poi cambiato in Amici. Sono molti i talenti usciti dal programma di Maria De Filippi, ci sono stati artisti che hanno proseguito per la medesima strada e chi, invece, ha deciso di percorrerne un’altra.

Leggi anche E’ stata una cantante di Amici nella quinta edizione: dopo ben 15 anni appare così, le sue foto vi lasceranno senza parole

Nella foto che vi abbiamo mostrato è presente un’amatissima cantante dell’ottava edizione, la ricordate? Impossibile dimenticare Silvia Olari, che con la sua voce ha fatto esplodere lo studio di Amici. Silvia è entrata nella scuola nell’ottava edizione, da allora sono passati 12 anni, come sarà oggi?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui!

E’ stata una cantante di Amici nell’ottava edizione: a distanza di 12 anni ecco come appare

Amici di Maria de Filippi, in venti edizioni, ha sempre riscontrato un enorme successo. Inizialmente, era chiamato, Saranno Famosi, e qualche anno dopo, esattamente nel 2003, il suo nome è stato cambiato in Amici. Venti edizioni e tantissimi ragazzi entrati nella scuola più spiata d’Italia.

Leggi anche Giulia Stabile non si ferma più: dopo Amici, un’altra incredibile novità

Ricordate la cantante Silvia Olari? E’ stata un’allieva dell’ottava edizione, esattamente dell’anno 2008-2009, quando ad ottenere la vittoria fu Alessandra Amoroso, ma lei riuscì ad arrivare alla fase Finale. Da allora sono passati circa 12 anni: come sarà oggi l’artista? Osservate qui:

Sembrerebbe, osservando lo scatto, che Silvia non sia affatto cambiata, non trovate? Gli anni sono passati, ma la bella artista appare in ottima forma. La sua voce è pazzesca, ad Amici ha fatto esplodere lo studio, e ancora oggi è così, continua ad avvolgerci con il suo talento!