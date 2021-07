Era Cersei ne Il trono di spade, vederla oggi vi lascerà senza parole: è irriconoscibile, ecco le foto della famosa attrice.

È uno dei personaggi più cattivi e nello stesso tempo più amati delle serie tv. Parliamo di Cersei Lannister, una delle protagoniste assolute de Il Trono di Spade. Moglie di Robert Baratheon ma segretamente innamorata del fratello Jamie, Cersei è al centro del gioco dei troni, un personaggio chiave per tutte le otto stagioni della serie tratta dalla saga di George R.R. Martin. Ad interpretarla è l’attrice britannica Lena Headey…che nella vita reale è ben diversa dalla regina Lannister!

Siete curiosa di vedere com’è l’attrice oggi? Ebbne, diete addio ai capelli biondi di Cersei, che l’attrice ha interpretato dal 2011 al 2019. Eccola oggi!

Era Cersei ne Il trono di spade, l’attrice oggi è molto diversa dalla regina dei Lannister: gli scatti su Instagram

Capelli scuri, tatuaggi e poco trucco...Lena Headey non ha molto in comune con la perfida Cersei Lannister, a cui ha prestato il volto per ben otto stagioni della famosissima serie HBO. Un personaggio amato ed odiato allo stesso tempo, quello di Cersei, capace di compiere qualsiasi azione pur di difendere se stessa e i suoi figli.

Siete curiosi di vedere l’attrice oggi? Ecco uno scatto postato proprio da lei sul suo canale Instagram qualche ora fa:

Eh si, i lunghi capelli biondi di Cersei (diventati corti nelle ultime stagioni) non erano altro che una parrucca. Proprio come quella della sua rivale Daenerys, la regina dei Targaryen.

Oggi l’attrice ha due figli: Willy Elliot Loughran, nato nel 2010 dal matrimonio con Peter Paul Laughran, da cui ha divorziato nel 2013, e Teddy, nata nel 2015 dalla storia con il regista Dan Cadan ( si sono lasciati nel 2019). Durante il Trono di Spade, Lena ha avuto una relazione col collega Jerome Flynn ( Bronn), che è finita in modo burrascono.