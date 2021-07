“Deve farmi bagnare le sinapsi”: Chiara Francini spiega senza remore perché ha avuto pochi fidanzati

Chiara Francini ha spiegato senza troppi peli sulla lingua perché ha avuto pochissimi fidanzati: la confessione senza filtri è incredibile.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Chiara Francini. Attrice, scrittrice e conduttrice, la splendida fiorentina rappresenta, senza alcun dubbio, una delle artiste più complete dello spettacolo italiano. Bella, autoironica, semplice e genuina: sono queste alcune caratteristiche che ci vengono in mente se dobbiamo descriverla. E, senza alcun dubbio, che hanno fortemente caratterizzato il suo successo.

Recentemente, Chiara Francini è stata ospite di Francesca Fagnani e ‘Belve’, la trasmissione in onda su Rai Due. E, vi assicuriamo, si è letteralmente svelata e raccontata senza troppi peli sulla lingue. Come siamo abituati a vederla, avete ragione. Ebbene. Nel corso di quest’intervista, l’attrice fiorentina ha toccato davvero diversi argomenti. A partire, quindi, dalla sua conoscenza con Matteo Renzi perché entrambi studenti dello stesso liceo. Fino al commovente ricordo per i suoi nonni e suo zio. Ma non è affatto finita qui. Molto probabilmente per la prima volta, l’attrice ha anche svelato perché, a detta sua, ha avuto pochi fidanzati. Siete curiosi di sapere di che cosa si tratta? Scopriamolo!

Chiara Francini spiega perché ha avuto pochi fidanzati: la spiegazione senza troppi peli sulla lingua

Si è raccontata senza troppi peli sulla lingua, Chiara Francini in questa recentissima intervista a ‘Le Belve’. È proprio alla conduttrice Francesca Fagnani, che tra l’altro sta conquistando tutti, la splendida attrice fiorentina ha toccato diversi argomenti. Impossibile per lei non ricordare la magnifica esperienza al timone di ‘Colorado Cafè’, condivisa con Belen Rodriguez, che adesso non sente più. Oppure, fare riferimento ad un provino fatto per un film. E, purtroppo, non superato per un pelo. Ma non è affatto finita qui. Com’è giusto che sia, la Francini ha toccato anche l’ambito sentimentale. Ed ha spiegato perché, secondo lei, ha avuto pochissimi fidanzati.

“Sono un po’ uggiosa. È molto difficile che un uomo mi piaccia”, ha iniziato a dire Chiara Francini a Francesca Fagnani. Continuando, poi, a dire: “Mi si devono bagnare prima le sinapsi di altro…”. Insomma, una motivazione piuttosto ‘particolare’, c’è da ammetterlo.

Tranquilla, cara Chiara: l’amore arriva per chi sa aspettare!