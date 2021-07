Chi è il compagno di Claudia Gerini, Simon Clementi: un uomo affascinante, ricco di passioni, vi parliamo di lui e della sua carriera!

La celebre attrice, Claudia Gerini, classe 1971 è uno dei volti cinematografici più famosi d’Italia. Ha recitato in tantissimi film di successo, ma anche in serie tv: è una delle protagoniste di Suburra – La Serie. La Gerini ha vinto tantissimi riconoscimenti come il Ciak D’Oro, una nomination ai David di Donatello, il Super Ciak D’Oro, e nel 2018 il David di Donatello per la migliore attrice non protagonista per il ruolo in Ammore e Malavita. Insomma, Claudia è una delle attrici più apprezzate d’Italia: ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? E’ madre di due figlie: la prima è nata dall’unione con Alessandro Enginoli, suo ex marito, la seconda dalla relazione con Federico Zampaglione, il cantante dei Tiromancino. Oggi il suo cuore appartiene a Simon Clemente: vi parliamo di lui!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Claudia Gerini, chi è il compagno Simon: uomo affascinante con tantissime passioni

Il compagno di Claudia Gerini è Simon Clemente, un personaggio piuttosto lontano dal mondo dello spettacolo e dalle luci dei riflettori. Ha tutta l’aria di un uomo affascinante, ricco di passioni e di risorse. E’ romano ed è un imprenditore: leggiamo su Fanpage che è proprietario di un bar a Ponte Milvio, zona nord della Capitale, e di un hotel a Trevignano Romano, un porgo sul lago di Bracciano.

Leggi anche Claudia Gerini in costume di pizzo nero in sella ad un’Harley Davidson: fan in delirio

Leggiamo che Simon ama viaggiare e sperimentare: aprì il suo primo locale, a Roma, 15 anni fa, per offrire ai suoi clienti cocktail e vini provenienti dal Sudamerica, dalla California, dalla Nuova Zelanda. Il Gambero Rosso descrive Simon Clementi come un uomo ricco di passioni, curiosità, voglia di mettersi alla prova!

La Gerini è innamorata della sua dolce metà, queste le sue parole ai microfoni di Oggi: “E’ nata una bella storia. Simon è un papà molto attento, questo suo lato accudente mi ha colpito. L’ho presentato alle mie figlie, è andata bene”