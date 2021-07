Dopo l’incredibile notizia de Le Iene, Elodie lascia nuovamente di stucco tutti i suoi sostenitori: l’annuncio è davvero clamoroso, ecco i dettagli.

Sono giorni che, ormai, non si fa altro che parlare di questo: Elodie al timone de Le Iene. Dopo l’addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset dopo ben 25 anni e la clamorosa indiscrezione sul suo futuro, sembrerebbe che sia ricaduta proprio su di lei la scelta della sostituta. Da diversi anni a questa parte, lo sappiamo benissimo, la conduttrice romana era al timone, insieme a Nicola Savino, de Le Iene Show. È proprio per questo motivo che, una volta abbandonata l’azienda di Cologno Monzese, si è ritenuto opportuno trovare una sostituta. Al momento, sia chiaro: non abbiamo dirette conferme o smentite da parte dei diretti interessati. Fatto sta che, stando a quanto si apprende, sembrerebbe essere proprio Elodie la nuova conduttrice del programma di Davide Parenti.

In attesa di scoprire cosa succederà a partire dal prossimo Settembre e, soprattutto, se sarà proprio lei ad affiancare Nicola Savino a Le Iene, vi diamo un’altra splendida notizia che riguarda proprio Elodie. Di che cosa parliamo? L’annuncio è arrivato proprio qualche ora fa. E, vi assicuriamo, lascia tutti di stucco.

Elodie, altra incredibile notizia: l’annuncio lascia tutti di stucco

Non sappiamo se Elodie sarà la conduttrice ufficiale de Le Iene dopo l’addio di Alessia Marcuzzi, al momento, come dicevamo, non è arrivata alcuna conferma o smentita da parte della diretta interessata. Una cosa, però, è certa: la cantante è davvero inarrestabile! Proprio qualche ora fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, la splendida romana ha deciso di spiazzare i suoi sostenitori con un annuncio davvero ‘clamoroso’.

Di che cosa parliamo esattamente? E, soprattutto, cosa avrà mai fatto Elodie per lasciare di stucco tutto il suo pubblico? Semplice: ha annunciato una novità davvero pazzesca! Avete letto proprio bene, si! La cantante romana non soltanto ha annunciato di stare lavorando ad un nuovo singolo, e siamo sicuri che sarà una bomba, ma ha anche rivelato dell’uscita del suo nuovo disco. Ovviamente, almeno fino a questo momento, non abbiamo tantissime informazioni. Fatto sta che l’annuncio ha lasciato tutti senza parole.

Cosa ci dite, voi? Vi piacerebbe vederla nei panni di conduttrice?