È da quando si è presentata nella scuola di Amici che Emma Marrone ha cavalcato l’onda del successo. Giovanissima, ma con un talento davvero incredibile, la cantante salentina ha conquistato tutto il pubblico in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati 10 anni dal suo debutto e dall’inizio della sua incredibile carriera, la splendida Emma è una delle voci più amate della musica italiana.

Attualmente impegnata col suo tour fortemente voluto dopo lo stop causato dall’emergenza Coronavirus, alcuni giorni fa, Emma Marrone è stata intervistata in occasione della Repubblica delle Idee. Ed è proprio in quest’occasione che la cantante salentina, com’è solita fare, si è ampiamente raccontata senza troppi peli sulla lingua. Non soltanto, quindi, ha parlato dell’inizio del suo successo, ma non ha affatto potuto fare a meno di toccare diversi argomenti. E, soprattutto, di toccare l’anima dei suoi ascoltatori. Scopriamo cosa ha detto.

Emma Marrone tocca il cuore degli ascoltatori: l’intervista fiume, parole da brividi

Probabilmente per la prima volta in assoluto, Emma Marrone si è raccontata senza troppi peli sulla lingua. Ed ha toccato l’anima di tutti i suoi ascoltatori. È proprio in occasione della Repubblica delle Idee del 2021 che la cantante salentina si è letteralmente sbottonata sulla sua carriera e sul suo successo. Entrata a far parte di questo mondo sin da bambina, la bella Marrone ha raccontato tutte le sue tappe. A partire, quindi, da quando è entrata a far parte di una band ed ha iniziato a cantare per matrimoni ed altri eventi del genere per guadagnare di più. Fino al suo ingresso nella scuola di Amici che, come sappiamo, ha sancito il suo incredibile successo. “Mi guardo allo specchio e mi guardo indietro e vedo che ho fatto davvero tante cose”, ha detto in merito Emma Marrone. E, poi, ha continuato: “Ho sempre rincorso la musica. Il successo per me è sempre stata una conseguenza”. Ma non è affatto finita qui. Ve l’avevamo detto che si è raccontata senza filtri, vero?

Ebbene. In quest’occasione, inoltre, Emma Marrone ha parlato del suo ruolo di giudice, per il suo anno consecutivo ad X-Factor, del suo ruolo in un film di Gabriele Muccino, anche questa è la sua seconda volta, ed, infine, ha risposto una volta e per tutte alle critiche e all’amore. “Non me ne frega niente di piacere a tutti i costi”, ha detto la cantante. Sottolineando, quindi, di aver vissuto per circa dieci anni nella fase ‘campo o non campo’. E che adesso, quindi, non ha affatto voglia di perdere tempo con gli altri.

Infine, un riferimento alla malattia. “La paura rimane, quella sempre. Impari a conviverci. Io semplicemente ho imparato a dare un peso diverso alle cose, questo mi permette di vivere molto meglio con me stessa e gli altri”, ha detto.