È la voce degli Europe, come dimenticarlo! Oggi ha 57 e si mostra così: le sue foto vi lasceranno sbalorditi

È la voce della famosissima band musicale Europe, come dimenticarlo! Oggi ha ben 57 anni, ma sapete com’è cambiato? Le sue foto di oggi vi lasceranno sbalorditi.

Tra le tante e diverse band musicali che hanno reso speciali gli anni ’80 e ‘90, quella degli Europe è tra coloro che hanno riscosso un successo davvero immediato. Formatosi, per la prima volta, nel 1981, il gruppo musicale ha fatto cantare e divertire milioni e milioni di sostenitori. Come dimenticare l’incredibile successo di ‘It’s the final countdown’? Impossibile farlo, avete ragione! Ma non è affatto finita qui. Oltre a questo ‘tormentone’, sono davvero tantissimi i singoli che hanno riscosso un clamore davvero pazzesco. Ebbene. A questo punto ci chiediamo: che fine hanno fatto oggi? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che dopo essere ritornati insieme nel 1999, la band risulta ancora in attività. Ecco, com’è cambiato Joey Tempest, la voce del gruppo?

Leggi anche –> È stata un’amatissima cantante di Amici nel 2004: sono trascorsi 17 anni, oggi è drasticamente cambiata

È il vero e proprio leader degli Europe, Joey Tempest. Voce e autore di diversi testi, il cantante è uno dei membri principali del gruppo musicale. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventato oggi? Ci pensiamo noi!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Joey Tempest è la voce degli Europe, oggi ha 57 anni: come lo ritroviamo

È la voce indiscussa della famosissima band Europe, Joey Tempest. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventato oggi? Appurato che, dopo una breve pausa iniziata nel 1993 e terminata nel 1999, il gruppo musicale è ancora in attività, siete curiosi di sapere com’è cambiato uno dei suoi principali protagonisti? Ebbene: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Leggi anche –> Uno scatto del passato che lascia senza fiato: l’attrice era bellissima e ancora oggi è così

Siamo riusciti a rintracciare il frontman degli Europe su Instagram e, vi assicuriamo, resterete letteralmente sbalorditi quando scoprirete il suo cambiamento di questi anni. Attualmente, Joey Tempest ha ben 57 anni. Eppure, sembrerebbe che il tempo non abbia affatto scalfito il suo fascino e la sua bellezza. Perché? Giudicate con i vostri stessi occhi:

Insomma, saranno anche passati anni da ‘It’s finale countdown’ e da tutti gli altri loro successi, eppure si vede chiaramente: Joey Tempest non è affatto cambiato! Certo, oggi è un uomo, ma per il resto è letteralmente identico. Siete d’accordo con noi?