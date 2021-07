Dal GF Vip alla musica: “pronti a ballare?”, l’annuncio coglie tutti di sorpresa; il singolo è uscito proprio oggi, giovedì 15 luglio.

Un annuncio assolutamente inaspettato, che ha fatto esplodere di gioia i fan. A lanciarlo, nella giornata di ieri, sui social è stata un’amatissima concorrente del GF Vip 5. Come altri suoi colleghi, anche lei ha appena comunicato l’uscita del suo nuovo singolo…tutto da ballare.

Da Pierpaolo Pretelli con la sua L’estate più calda a Stefania Orlando con Bandolero, tanti ex gieffini hanno deliziato i fan con hit estive.. e ha voluto farlo anche lei. Di chi parliamo? Vi sveliamo tutto subito!

Dal GF Vip alla musica: l’ex concorrente del reality ha lanciato il singolo “Mi sveglio ballando”

“Ragazzi, un’informazione. Ma siete usciti proprio tutti col pezzo estivo? Si? Posso uscire anche io?”. È con la sua solita ironia, uscendo da un’automobile, che Maria Teresa Ruta annuncia l’uscita della sua canzone estiva! Un brano dal titolo iconico: “Mi sveglio ballando”. Chi l’ha seguita al GF Vip 5, infatti, sa che la conduttrice si è distinta, tra le altre cose, proprio per i suoi mitici balletti mattutini!

“Ruters siete pronti a a ballare appena svegli?”, chiede la Ruta ai suoi fan, nel post pubblicato ieri su Instagram. E il brano è uscito proprio oggi, 15 luglio 2021. Ecco l’annuncio ufficiale della conduttrice:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Teresa Ruta (@mariateresaruta)

Eh si, come sempre Maria Teresa si mostra super energica e solare. Proprio come l’abbiamo vista nella casa più spiata della tv. Il post è stato invaso dai likes e i commenti di fan, colleghi ed amici. E non può mancare quello dell’amata figlia Guenda Goria!

E voi, avete già ascoltato il pezzo della mitica Maria Teresa? Non potrete resistere al ritmo, pronti a ballare?