Giulia Stabile e Sangiovanni di nuovo insieme in tv: indiscrezione bomba, i fan non vedono l’ora

Giulia Stabile e Sangiovanni di nuovo insieme in tv dopo Amici: indiscrezione bomba, i fan non vedono l’ora; ecco di cosa si tratta.

Sono stati due tra i concorrenti più amati della ventesima edizione di Amici. Non a caso si sono classificati prima e secondo! Parliamo di Giulia Stabile e Sangiovanni, che durante l’avventura nel talent show di Maria De Filippi si sono innamorati. Un amore che continua ancora oggi, a telecamere spente, per la gioia dei tantissimi fan che li sostengono. E proprio per i fan c’è una splendida notizia.

Giulia la vedremo nella prossima edizione di Amici come ballerina professionista e anche a Tu si que vales, come guest star…ma Sangiovanni? Ebbene, secondo quanto riporta il settimanale Chi, potremmo rivedere entrambi insieme in tv! Ecco dove e quando!

Giulia Stabile e Sangiovanni di nuovo insieme in tv: indiscrezione bomba, ecco dove li vedremo!

Tutti pazzi per i Sangiulia! Giulia Stabile e Sangiovanni hanno conquistato il pubblico durante Amici 20: anche a talent terminato, i fan non smettono di seguirli e sostenerli nei rispettivi impegni. Sia per la ballerina che per il cantante, dopo Amici il successo è stato straordinario. E pare proprio che nei prossimi mesi li rivedremo di nuovo in tv… dove?

Secondo Chi, la coppia amatissima dal pubblico sarà ospite di una puntata di C’è posta per te, il programma di Maria De Filippi di cui a breve inizieranno le registrazioni. I due ex di Amici potrebbero essere il regalo per il destinatario della posta! I fan della coppia non vedono l’ora di rivederli insieme in tv e, soprattutto, di scoprire la storia di cui saranno protagonisti.

Per sapere i dettagli, ovviamente, bisognerà attendere la prossima edizione della trasmissione, che dovrebbe iniziare nei primi mesi del 2022. E voi, siete felici di vedere Giulia e Sangiovanni a C’è posta?