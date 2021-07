Ha partecipato al Grande Fratello 9: dopo ben 12 anni rivederlo vi lascerà senza parole

È stato un concorrente del Grande Fratello 9, lo ricordate? Sono trascorsi 12 da questo momento: rivederlo adesso vi lascerà senza parole.

Sono trascorsi esattamente 21 anni da quando, per la prima volta in assoluto, Daria Bignardi conduceva quello che, in un vero e proprio batter baleno, si è dimostrato uno dei reality più seguiti, amati e famosi della storia della televisione italiana. Era esattamente Settembre del 2001 e, da quel momento, il Grande Fratello ha macinato numerosi ed incredibili successi. In tutti questi anni, ovviamente, si sono alternate ben 16 edizioni, le ultime due sono state condotte da Barbara D’Urso. E, soprattutto, si sono alternati tantissimi inquilini. Tra questi, è impossibile non ricordarci di lui: il simpaticissimo concorrente del Grande Fratello 9.

Leggi anche –> Grande Fratello, si sposano! Fiori d’arancio per l’ex concorrente e il difensore della Nazionale azzurra

Entrato a far parte della casa del Grande Fratello nel corso della sua nona edizione, quella vinta da Ferdi Berisa per intenderci, il simpaticissimo concorrente ha saputo conquistare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. A questo punto, però, ci chiediamo: sono trascorsi 12 anni dal suo debutto nel mondo dello spettacolo, ma com’è cambiato? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

È stato un concorrente del Grande Fratello 9, eccolo oggi dopo 12 anni: incredibile

Ha varcato la soglia della casa del Grande Fratello nel corso della nona edizione, ricordate il simpaticissimo concorrente? Stiamo parlando esattamente di lui: Gianluca Zito. Giunto in finale con Ferdi, Cristina Del Basso e Marcello, il campano si è posizionato al quarto posto. Eppure, nonostante la mancata vittoria, il successo che riscosse dal pubblico italiano è stato davvero smisurato. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati ben 12 anni dalla sua partecipazione al reality, Gianluca viene ricordate con immenso affetto e calore. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventato oggi? E, soprattutto, com’è cambiata la sua vita?

Stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe proprio che Gianluca Zito abbia detto ‘addio’ al mondo dello spettacolo. E che adesso, invece, si dedichi principalmente al mondo dell’imprenditore. Ed, in particolare,immobiliare. Infine, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il campano sia innamorato di una bellissima donna e un dolce papà.

Leggi anche –> Grande Fratello, ex finalista ritrova l’amore: chi è il fidanzato

Com’è cambiato, invece? Beh, resterete di stucco perché, vi anticipiamo, non è affatto cambiato. Eccolo:

Avevamo ragione, no?