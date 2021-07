Grande Fratello, l’ex vincitrice è incinta: splendido annuncio

L’ex vincitrice del Grande Fratello è incinta, splendido annuncio in un’intervista: di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando

Il Grande Fratello è il reality show più longevo della televisione italiana, oltre ad essere uno dei più seguiti. Il programma è andato in onda per la prima volta il 14 settembre 2000 su Canale 5. La trasmissione è basata sul format olandese Big Brother. I concorrenti del reality show devono convivere nella stessa casa spiati 24 ore su 24 dalle telecamere. Il titolo del programma s’ispira all’omonimo personaggio del romanzo 1984 scritto da George Orwell. L’enorme successo avuto dalla trasmissione su Canale 5 ha convinto la rete del Biscione ad investire anche sul format vip, in onda dal 2016 sempre su Canale 5.

Grande Fratello, una ex finalista è incinta

Vi ricordate di Alessia Macari? Soprannominata la Ciociara e divenuta famosa grazie al programma Avanti un altro, è stata la vincitrice della prima edizione del GF VIP. Alessia riuscì a conquistare il pubblico con la sua schiettezza e la sua simpatia. La Macari trionfò in finale, battendo l’attore Gabriele Rossi e la showgirl Valeria Marini.

A distanza di quasi cinque anni dalla sua vittoria nel reality show di Canale 5, l’ex vincitrice del GF VIP ha annunciato di essere incinta. La Macari ha sposato nel 2019 il calciatore del Benevento Oliver Kragl. Presto i due diventeranno genitori per la prima volta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Macari (@alessiamacari)



“Una sera avevo delle sensazioni strane” – ha dichiarato la Macari al settimanale Chi – “Abbiamo fatto due test e sono usciti entrambi negativi. Qualche giorno dopo ho mangiato hamburger e patatine e dopo ho vomitato tutto. Ho ripetuto il test e stavolta era positivo. Ero incinta“. Alessia ha poi aggiunto: “Abbiamo pianto entrambi, anche se ero sotto choc per la felicità“.