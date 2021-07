“Mi ha insultata perché Briatore mette like alle mie foto”: la dura accusa alla Gregoraci arriva proprio da lei, confessione inaspettata.

Qualche settimana fa, sul web, è emersa l’indiscrezione riguardante un litigio tra una famosa influencer ed Elisabetta Gregoraci. Una lite che sarebbe avvenuta durante la registrazione di un programma tv, al quale hanno partecipato entrambe. Ebbene, soltanto nelle ultime ore è emerso il motivo dello screzio.

A Il Corriere della Sera la influencer ha raccontato l’episodio, spiegando le motivazioni che avrebbero spinto la Gregoraci ad insultarla. C’entra l’ex marito di Elisabetta, Flavio Briatore. Scopriamo tutti i dettagli.

“Mi ha insultata perché Briatore mette like alle mie foto”: ad accusare Elisabetta Gregoraci è una famosa influencer

Antonella Fiordelisi ha vuotato il sacco! La influencer e schermitrice salernitana ha spiegato cosa è successo con Elisabetta Gregoraci durante le registrazioni di un programma tv. “Mi ha insultato per il fatto che Briatore mi segue su Instagram e mette like alle mie foto. Capisco che sono bella e giovane, ma non ho fatto niente di male…”, ha dichiarato la Fiordelisi, ex fidanzata di Francesco Chiofalo.

“Fortuna che sono forte e queste cose aiutano a crescere”, aggiunge Antonella, che sottolinea di essere stata offesa senza motivo. Schermitrice e sportiva, la Fiordelisi è una star anche sui social: il suo canale Instagram conta ben un milione e 200 mila followers con i quali condivide foto e video delle sue giornate.

Al momento, Elisabetta Gregoraci non ha replicato alle parole della Fiordelisi. Anche se in una puntata de Il Punto Zero condotto da Tommaso Zorzi, la showgirl calabrese attualmente al timone di Battiti Live aveva smentito la voce della lite con Antonella: “Non ho litigato con nessuno… Quando litigo me lo ricordo”. E voi, cosa ne pensate di questa vicenda?