Lorenzo e Claudia Uomini e Donne, dopo ‘La scelta’ andata in onda ieri sera, in replica su Canale 5, arriva una triste notizia.

A distanza di due anni, emozioni ancora fortissime. Parliamo di quelle vissute durante la scelta dell’ex tronista Lorenzo Riccardi, che a Uomini e Donna ha trovato il vero amore. Nel 2019, Lorenzo ha scelto Claudia Dionigi, l’ex corteggiatrice romana entrata nel cuore dei fan per la sua simpatia e spontaneità: una serata magica, in un castello, dove i due si sono fidanzati ufficialmente davanti agli occhi di amici e parenti. La puntata, trasmessa per la prima volta su Canale 5 il 22 febbraio del 2019, è stata riproposta in replica proprio ieri sera.

I telespettatori hanno potuto rivivere tutte le emozioni di quella serata in cui è nata una delle coppie più belle ed affiatate del momento. Questa mattina, però, è arrivata una spiacevole notizia.

Lorenzo e Claudia Uomini e Donne, brutta notizia dopo la replica de “La scelta”

Un amore che procede a gonfie vele, quello tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. Quest’ultima fu la scelta dal tronista, che la preferì alla sua ‘rivale’ Giulia Cavaglià. A distanza di più di due anni, i due sono ancora felicemente fidanzati e si mostrano innamorati e complici sui social.

Ieri sera, mercoledì 14 luglio 2021, Canale 5 ha trasmesso la scelta al castello, andata in onda in prima serata qualche anno fa. Sarà la prima di alcune puntate in replica, tutte dedicate alle scelte avvenute in serata al castello. La sfida degli ascolti, però, non sorride alla trasmissione di Maria De Filippi: la serata è stata infatti vinta da Superquark, in onda con la nuova stagione, che ha ottenuto il 13 % di share, seguito da 2.263.000 spettatori. A seguire, Speciale Chi l’ha visto, su Rai Tre, ha tenuto alla t 2.071.000 spettatori, pari all’11,4% di share. Uomini e Donne La scelta, invece, è stato seguito da 1.154.000 spettatori, con il 7,7% di share.

E voi, avete seguito la puntata di ieri? Nelle prossime settimane, vedremo le altre scelte tenutesi al castello, ovvero quella di Teresa Langella, di Luigi Mastroianni e di Ivan Gonzalez. Seguirete le repliche?