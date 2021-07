Non era mai successo prima d’ora: una gioia immensa per la giovanissima Madame, ecco il riconoscimento ricevuto !

Francesca Calearo è il suo nome ma da tutti è conosciuta come Madame. Una classe 2002, così giovane, oggi è una delle cantanti più famose ed ascoltate del nostro paese. ‘Sciccherie’ è stato il suo primo singolo che le ha regalato il successo: si è esibita aprendo la semifinale di X Factor con ‘Baby’ in duetto con Blind e nel 2021 è uscito il suo brano ‘Il mio amico’ con Fabri Fibra. Madame è salita sul palco dell’Ariston nell’ultima edizione andata in onda del Festival di Sanremo! Oggi è una delle cantanti più chiacchierate, seguite ed amate d’Italia: sapete che si è aggiudicata un premio, così giovane? Non era mai accaduto prima d’ora.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Madame, non era mai successo prima: magnifico riconoscimento per la cantante

Madame al Festival di Sanremo 2021 con il suo brano VOCE si è aggiudicata il premio Miglior testo ‘Sergio Bardotti’: poi è arrivato il disco di platino. Oggi quella canzone semplice ma così rivoluzionaria si è aggiudicata il Premio Tenco!

Leggi anche Madame, cosa avrebbe voluto fare se non fosse diventata cantante? La rivelazione

Madame ha così vinto il premio più prestigioso di Italia: il suo talento è stato premiato già da così giovane. Non era mai accaduto prima d’ora: è lei la prima artista così giovane a vincere il riconoscimento, dal 1984, data di istituzione, ad oggi! Madame ha ringraziato con queste parole: “Oggi è un giorno un po’ originale. Sono l’artista più giovane ad aver vinto una targa Tenco. Ne festeggeremo due: Miglior opera prima con “Madame” e “Miglior canzone singola” con Voce. Presto tornerò sul palco dell’Ariston a ritirare i premi. Che dire… Grazie Club Tenco , grazie a Sugar music official e grazie a tutti voi come sempre”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da madame (@sonolamadame)

Congratulazioni a Madame, una vera grande forza!