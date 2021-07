Un vero e proprio annuncio a sorpresa, la modella è incinta del suo secondo figlio: sarà mamma bis, che sorpresa straordinaria!

Splendida sorpresa per la famosissima modella e i suoi sostenitori: è incinta! Avete letto proprio bene, si! A distanza di poco più di un anno dalla nascita del suo primogenito, la giovanissima ha annunciato di essere nuovamente in dolce attesa. Una notizia davvero fantastica, da come si può chiaramente comprendere. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto impazzire di gioia tutti i suoi sostenitori. Anche perché, diciamoci la verità, venire a sapere di una nuova vita che nasce, è davvero una cosa splendida.

Di chi stiamo parlando, però, esattamente? Ebbene. Stiamo parlando proprio di lei: la stella della moda. Da poco diventata mamma per la prima volta, qualche ora fa, con un’emozionante scatto in cui sfoggia un pancino molto pronunciato, la giovanissima ragazza ha annunciato la sua seconda gravidanza. È proprio lei: Ashley Graham diventerà mamma bis. Clamoroso! Ecco cos’è successo.

La famosa modella è incinta del suo secondo figlio che sorpresa, fantastico!

È trascorso poco più di un anno da quando è diventata mamma per la prima volta in assoluto, Ashley Graham. Eppure, pochissime ore fa, non ha affatto potuto fare a meno di annunciare di stare diventando mamma bis. Al momento, non abbiamo tantissime notizie in merito. Non sappiamo, infatti, per quando è previsto il parto. E né tantomeno che sesso è il bebè. Una cosa, però, è certa: l’annuncio della sua seconda gravidanza ha reso felici ed entusiasti tutti i suoi ammiratori.

Ashley Graham è una famosissima modella. Ed è proprio per questo motivo che la notizia della sua seconda gravidanza ha fatto il giro del web in un vero e proprio batter baleno. “L’anno passato è stato pieno di piccole sorprese, grandi dolori, inizi familiari e nuove storie. Sto solo iniziando ad elaborare e a celebrare ciò che questo prossimo capitolo significa per noi”, ha scritto la modella a corredo di questo scatto che annuncia di essere nuovamente in dolce attesa.

Inutile raccontarvi la reazione dei suoi sostenitori. Che, in un vero e proprio batter baleno, ha bombardato il post in questione di likes e commenti. Tantissimi auguri alla bellissima Ashley anche da parte nostra!