Nicolò Barella e sua moglie Federica, spunta lo scatto del matrimonio: impossibile non ammirarne la bellezza

Avete mai visto l’amatissimo calciatore Nicolò Barella nel giorno del matrimonio? Lo scatto insieme a sua moglie è bellissimo.

Calciatore italiano, centrocampista dell’Inter e della nazionale italiana, Nicolò Barella, in questi Europei 2020, ci ha fatto sognare! Nella serata di domenica 11 luglio, l’Italia ha trionfato contro l’Inghilterra, ed è stata una grande emozione. Barella, insieme a tutta la squadra, ci ha dato grande soddisfazione.

Le sue imprese sono state ben apprezzate dai tifosi. Giovanissimo, classe 1997, forse, non tutti sanno che, da ben tre anni è sposato con Federica Schievenin. Dalla loro unione sono nate tre bambine. Ma avete mai visto il calciatore nel giorno delle nozze? Sui social, è spuntata la foto insieme a sua moglie, e dobbiamo ammetterlo, sono bellissimi!

Nicolò Barella insieme a sua moglie: lo scatto del matrimonio cattura l’attenzione di tutti

Nicolò Barella è giovanissimo, classe 1997, è un calciatore italiano, centrocampista dell’Inter e della Nazionale Italiana. Proprio durante gli Europei di calcio 2020, Barella ci ha fatto sognare con le sue imprese in campo.

Forse, però, non tutti sanno, che Nicolò è sposato da ben tre anni con Federica Schievenin. Lei è bellissima! Dalla loro unione sono nate tre meravigliose bambine. Ma voi, per caso, avete mai visto il calciatore nel giorno del matrimonio? Siamo andati a curiosare sul seguitissimo profilo instagram del centrocampista, e a catturare l’attenzione è stata proprio la foto del giorno delle nozze. Il motivo? Non c’è altro da dire, osservate voi:

Barella e sua moglie Federica appaiono sorridenti in questo splendido scatto, vestiti con bellissimi abiti da cerimonia. Insieme, che dire, sono protagonisti di un quadro meraviglioso. Dai loro sguardi si comprende chiaramente la felicità di quel momento.