Nicole Kidman appare insieme a sua sorella: l’avete mai vista? Sono due gocce d’acqua!

Attrice di grande fama, Nicole Kidman, nel corso della sua piena carriera, è riuscita ad ottenere numerosi riconoscimenti. Dopo aver studiato arte drammatica e mimo, le fu consigliato dalla cantante Pat Wilson di presentarsi ad un provino per il suo videoclip, che nel 1983, la portò ad apparire nel video Bop Girl.

In seguito, la Kidman ha iniziato a muovere i primi passi in molti film e trasmissioni televisive australiane, negli anni ottanta. Il suo talento è poi esploso, tanto da essere scelta come protagonista di numerose pellicole di fama internazionale. Della sua carriera conosciamo praticamente tutto, ma cosa sappiamo, invece, di lei? Sapete che l’attrice ha una sorella minore? Vi anticipiamo, sono identiche!

Avete mai visto la sorella di Nicole Kidman? E’ impressionante, sono identiche!

Nicole Kidman è oggi un’attrice conosciuta in tutto il mondo. Dopo essere apparsa in un videoclip musicale Bop Girl, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del cinema e della televisione. Oggi, l’attrice non ha assolutamente bisogno di presentazioni, perchè è famosissima e soprattutto amatissima.

Ma cosa sappiamo, invece, della sua sfera privata? Sapete che la Kidman ha una sorella minore? Ebbene sì, e siamo certi, resterete sorpresi, perchè la somiglianza è molto forte. Il suo nome è Antonia. A quanto pare, come si apprende dal web, la sorella di Nicole, dovrebbe essere una conduttrice televisiva e una giornalista.

In questo scatto che vi abbiamo mostrato, sono insieme, in un dolce momento. Le sorelle Kidman appaiono felici e sorridenti. Cosa possiamo dire? La somiglianza è ben evidente, non trovate? Nicole e Antonia sono due gocce d’acqua, ed entrambe sono bellissime!