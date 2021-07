Stefano De Martino, conoscete il suo cane? Colore quasi ‘unico’, la razza non è così facile da riconoscere

Avete mai visto il cane di Stefano De Martino? I due sono letteralmente inseparabili e sui social sono diversi gli scatti insieme: che dolcezza!

È sempre solito aggiornate il suo pubblico social, Stefano De Martino. Con un profilo Instagram che conta 4 milioni e mezzo di followers, il conduttore napoletano vanta di un successo davvero impressionante. Anche lui, dal canto suo, è attivissimo sul suo canale. E, spesso e volentieri, si diletta a condividere tutto ciò che riguarda il suo lavoro, la sua famiglia e le sue giornate. Quante volte, diteci la verità, vi è capitato di imbattervi nelle sue Instagram Stories? Sicuramente tantissime volte, ne siamo certi! Ecco, ma voi avete notato che, da diversi mesi a questa parte, Stefano De Marti non non si lascia mai immortalare da solo? Sia chiaro: non facciamo riferimento ad una donna, bensì ad un amico a quattro zampe.

Avete letto proprio bene, si! Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il cane sia arrivato nella vita di Stefano De Martino da circo un annetto. E che, da quel momento, i due siano letteralmente inseparabili. Ecco, a questo punto vi chiediamo: voi l’avete mai visto? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Svelandovi, inoltre, anche la razza.

Avete mai visto il cane di Stefano De Martino? Sono inseparabili!

È da circa un annetto, quindi, che Stefano De Martino condivide le sue giornate e la sua vita con un amico a quattro zampe. Di colore marrone scuro, quasi cioccolato, e di nome Choco, il cane del conduttore napoletano è davvero dolcissimo. E ce lo testimoniano, tra l’altro, i numerosi scatti che il bel De Martino è solito condividere con il suo pubblico social. A questo punto, però, vi chiediamo: voi l’avete mai visto?

Spulciando con attenzione il profilo Instagram ufficiale di Stefano De Martino siamo riusciti a rintracciare diversi scatti in compagnia del suo cane. Insomma, i due sono davvero inseparabili. D’altra parte, com’è possibile dargli torto. A questo punto, però, voi l’avete mai visto? Lui si chiama Choco, come dicevamo precedentemente. Ed è un dolcissimo cucciolo di labrador. Eccolo qui:

Davvero dolcissimo, vero? Insomma, insieme formano una coppia davvero formidabile!