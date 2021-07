Tu si que vales, Belen assente nelle prime registrazioni: al suo posto c’è proprio lei, grande gioia per il pubblico di Canale 5.

In estate, si sa, molti dei programmi principali della nostra tv sono in ‘vacanza’. Dopo il consueto stop di qualche mese, però, i palinsesti tornano ricchissimi di novità, e graditi ritorni! Come quello di Tu si que vales, una delle trasmissioni più amate e seguite dal pubblico. Le prime registrazioni della nuova edizione sono partite proprio in questi giorni, con una grande assenza…

Belen Rodriguez è stata confermata come conduttrice dello show anche quest’anno, ma a causa della nascita della piccola Luna Marì non ha presenziato alla prima registrazione. Non sappiamo in quante puntate non sarà presente, quello che sappiamo è chi era in studio! Tenetevi forte!

Tu si que vales, nelle prime puntate non ci sarà Belen: al suo posto un amatissimo volto di Amici

Belen Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta! Nella notte tra l’11 e l 12 luglio è venuta alla luce Luna Marì, nata dall’amore tra la showgirl argentina e Antonino Spinalbese. Una gioia immensa per la coppia, più unita ed innamorata che mai. Per questo motivo, Belen non sarà presente nelle prime puntate di Tu si que vales ( probabilmente le prime due).

Le registrazioni dell’edizione numero 8 del programma sono già partite e, in assenza della Rodriguez, Maria De Filippi ha scelto una guest star d’eccezione! Si tratta di Giulia Stabile, la ballerina vincitrice di Amici 20. Un volto amatissimo dal pubblico di Canale 5, che ha seguito il suo percorso nella scuola più famosa della tv.

Non sappiamo esattamente se Giulia apparirà solo nelle prime registrazioni dello show, o se resterà per tutta l’edizione come guest star. Per scoprire i dettagli del suo ruolo, toccherà attendere l’inizio del programma. Nello scatto di seguito, la ballerina è con Rudy Zerbi ed Alessio Sakara, confermatissimi a Tu si que vales:

Con loro, anche il resto del cast è confermato: Teo Mammucari e Gerry Scotti affiancheranno Rudy e Mari De Filippi in giuria, a guidare la giuria popolare ci sarà sempre la mitica Sabrina Ferilli. Alla conduzione con Sakara anche Martin Castrogiovanni.