Cillas è stato uno dei protagonisti di Vite al Limite e all’inizio del suo percorso pesava ben 400 kg: com’è oggi? La sua vita adesso è drasticamente cambiata.

Tra tutti i protagonisti che si sono susseguiti in queste nove edizioni di ‘Vite al Limite’, Cillas Givens è tra coloro che non verranno dimenticati difficilmente dal pubblico del programma. Entrato a far parte del programma con un peso che si aggirava intorno ai 400 kg, l’uomo ha deciso di rivolgersi alla clinica del dottor Nowzaradan perché fortemente desideroso di prendere in mano la sua vita. E, soprattutto, di ritornare in forma. Purtroppo, però, la sua storia, così come tutte quelle dei suoi colleghi, non è stato affatto facile. A peggiorare la sua condizione di grave obesità, vi sono anche problemi di salute. Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che il buon Givens avesse un sistema respiratorio per nulla efficiente proprio a causa del suo peso eccessivo.

Leggi anche –> Vite al Limite, ricordate la storia di Schenee? Pesava ben 350 kg, poi è stata espulsa: ‘beccata’ in quel momento

È stato uno dei protagonisti indiscussi della settima stagione di ‘Vite al Limite’, ma com’è cambiato oggi Cillas Givens? Appurato che, per circa un anno, ha seguito il programma impostogli dal dottor Nowzaradan, siete curiosi di sapere com’è oggi? Eccolo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Cillas Givens di Vite al Limite, lo ricordate? Eccolo oggi: trasformazione choc

Nella stessa edizione di Lacey Hodder del programma ‘Vite al limite’ abbiamo avuto la possibilità di conoscere anche il buon Cillas Givens. Entrato a far parte della trasmissione di Real Time con un peso che, stando a quanto si apprende dal web, si aggirava intorno i 400 kg e un apparato respiratorio piuttosto danneggiato dai suoi chilogrammi, il trentacinquenne ha seguito attentamente ed accuratamente il programma del dottor Nowzaradan. Com’è cambiato, però, oggi?

Leggi anche –> Vite al Limite, la drammatica storia di Bettie Jo: ha rischiato grosso, cos’è successo

Appurato che sono trascorsi due anni da quando la settima stagione di Vite al Limite è andata in onda, siete curiosi di sapere com’è diventato oggi? Eccolo:

Avete visto proprio bene, si! È lui Cillas Givens! Trasformazione davvero incredibile, vero? Ebbene: il buon Cillas è la vera e propria dimostrazione che chi vuole, può! Complimenti!