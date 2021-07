Amedeo Goria irriconoscibile: “20 anni fa”, così non lo avete mai visto

Amedeo Goria come non l’avete mai visto: “20 anni fa”, il giornalista condivide uno scatto sui social in cui stenterete a riconoscerlo.

È uno dei giornalisti più famosi della nostra tv. Attualmente nell’occhio del ciclone per la sua storia d’amore con la giovane modella Vera Miales, Amedeo Goria è anche sui social. Già, forse non tutti lo sanno, ma l’ex marito di Maria Teresa Ruta, papà di Guenda e Gian Amedeo, possiede un account ufficiale di Instagram. Ed è proprio lì che, qualche ora fa, ha pubblicato uno scatto che non è affatto passato inosservato.

Uno scatto risalente a ben 20 anni fa, in cui Amedeo Goria si mostra in una versione decisamente “particolare”: stenterete a riconoscerlo! Ecco il post condiviso dal giornalista sui social.

Amedeo Goria irriconoscibile in uno scatto di 20 anni fa: così non lo avete mai visto

Ebbene si, forse non tutti lo sanno, ma 20 anni fa, esattamente nel 2000, Amedeo Goria ha preso parte alla versione cinematografica del romanzo di Cataldo Amoruso “Il conte di Melissa”. Nel film, il giornalista ha vestito i panni di Fra Domenico L’eremita: curiosi di vederlo in questo ruolo?

Proprio ieri, Amedeo ha condiviso sui suoi social un foto ricordo direttamente dal set del film. Date un’occhiata:

Eh si, davvero irriconoscibile! Il post non è passato inosservato: in poco tempo è stato invaso da una pioggia di likes e commenti, tra cui quello dell’ex moglie Maria Teresta Ruta e della figlia Guenda Goria. Quest’ultima ha anche lasciato un commento: “Non ci credo”, ha scritto, aggiungendo una serie di cuori rossi per il suo amato papà.

E voi, avevate mai visto Amedeo Goria con barba e capelli lunghissimi nel ruolo di Fra Domenico?