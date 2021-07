Impossibile dimenticare il simpaticissimo Boss delle Torte: com’è cambiata la sua vita oggi dopo l’incredibile successo? Il drammatico episodio.

Tra i tanti personaggi mostrati su Real Time e dai suoi incredibili programmi, è davvero impossibile non ricordarsi di lui. Facciamo proprio riferimento a ‘Il Boss delle Torte’. Ricordate la maestosità delle sue torte e la bontà dei suoi dolci? Come dimenticarlo, avete pienamente ragione. Con la sua trasmissione, il famosissimo pasticciere ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è vero che, stando a quanto si legge, sembrerebbe proprio che il buon Buddy Valastro abbia ‘sfruttato’ alla grande la sua popolarità. Ed abbia anche allargato il suo maestoso impero. Da diversi anni a questa parte, però, il simpaticissimo Buddy non figura più tra le presenze fisse di Real Time. Siete curiosi, quindi, di sapere com’è cambiata la sua vita oggi?

Seppure non sia un protagonista indiscusso di Real Time, Buddy Valastro viene ancora ricordato con immenso affetto e simpatia da tutto il suo pubblico. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventato oggi? E, soprattutto, com’è cambiata la sua vita? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Seguiteci!

Ricordate il simpaticissimo ‘Boss delle torte’? Eccolo oggi: il drammatico incidente

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lui: Buddy Valastro o anche meglio conosciuto con il ‘soprannome’ del ‘Boss delle torte’. Protagonista indiscusso di un programma Real Time che si concentrava sulle avventure della sua pasticceria, il simpaticissimo volto ha riscosso un successo davvero impressionante. A questo punto, però, ci chiediamo: sono trascorsi anni dal suo successo, ma com’è diventato oggi? E, soprattutto, la sua vita è cambiata?

Stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, la vita di Buddy, nonostante il clamore riscontrato, non è affatto cambiata. Ancora adesso, infatti, è il re indiscusso dei suoi negozi. E si dedica anima e corpo alle sue incredibile realizzazioni. Anche dal punto di vista ‘estetico’, sia chiaro, non è affatto cambiato.

Purtroppo, però, poco più di un anno fa, Buddy è stato il protagonista di uno spiacevole episodio. Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che il famosissimo pasticciere sia stato vittima di un drammatico incidente mentre giocava a bowling a casa. Incidente che, tra l’altro, l’ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Ora, a quanto pare, sembrerebbe stare bene. Immaginiamo, però, che lo spavento deve essere stato davvero immenso.

Seguivate la sua trasmissione?