Csaba dalla Zorza a cuore aperto, si lascia andare ad un doloroso racconto che riguarda suo padre.

Insieme a Roberto Valbuzzi e Diego Thomas, Csaba dalla Zorza è alla conduzione di Cortesie Per Gli ospiti, un seguitissimo programma trasmesso su Real Time, che riscontra un elevato successo. Parliamo di una competizione culinaria che mette alla prova le abilità in cucina e le nozioni di galateo dei partecipanti, formati in coppie.

Leggi anche Csaba dalla Zorza senza trucco è pazzesca: si mostra completamente al naturale, resterete senza parole

La conduttrice, in questi lunghi e pieni anni di carriera ha sviluppato fortemente il suo interesse per la cucina, tanto da diplomarsi come chef in cucina tradizionale francese. In televisione approda nel 2008, con la trasmissione In cucina con Csaba, e pian piano, saranno diversi i programmi che vedranno la sua presenza. La sua carriera è immensa ed è decisamente conosciuta, ma di lei, cosa sappiamo? Anche Csaba, come tutti i personaggi dello spettacolo, ha un profilo social, ed è molto seguita. Proprio qui, la conduttrice, nel giorno della festa del papà, si è lasciata andare ad un ‘doloroso racconto’ che riguarda suo padre.

Csaba Dalla Zorza, il racconto che riguarda suo padre: la conduttrice a cuore aperto

Amatissima conduttrice ma anche scrittrice, Csaba Dalla Zorza non smette mai di sorprenderci. E’ al timone, insieme a Roberto Valbuzzi e Diego Thomas, di Cortesie Per Gli Ospiti, e lo sappiamo benissimo, il programma da molti anni riscontra sempre un forte riscontro.

Leggi anche Csaba dalla Zorza, sapete perchè si chiama così? Non tutti conoscono questo retroscena

Come abbiamo detto poco prima, la bellissima e bravissima Csaba, sui social, si è lasciata andare ad un doloroso e nostalgico racconto di suo padre, nel giorno della festa del papà, riportando in basso ad una foto che la ritrae da piccola fra le sue braccia, questa didascalia: “Io e il mio papà.. Una polaroid degli anni ’70, per fare gli auguri a tutti i padri… Passate del tempo con i vostri figli, ovunque voi siate, il più possibile. Crescere con accanto l’esempio paterno è importante. Lo so, perchè a me il destino ha riservato l’altra strada”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Csaba dalla Zorza (@csabadallazorza)



Queste le parole della conduttrice. Qui, Csaba si è lasciata andare e ha parlato a cuore aperto.