Demi Moore, 58 anni e non sentirli: in costume è una vera dea

Demi Moore pubblica uno scatto che lasciato senza fiato: in costume è una vera dea.

Classe 1962, Demi Moore è un’attrice e produttrice cinematografica statunitense. Considerata una delle più grandi sex symbol degli anni Novanta, e ancora oggi è così, è divenuta celebre proprio per alcuni film di quegli anni. Impossibile dimenticare le sue più note interpretazioni, come in Ghost-Fantasma, Codice d’onore, Proposta indecente, Striptease, Soldato Jane e tantissimi altri ancora.

Oggi, la sua carriera è immensa, e la sua fama è mondiale! Bella da togliere il fiato, l’attrice è seguitissima. Come tutti i personaggi del mondo dello spettacolo, anche lei ha un profilo social, e i suoi follower superano i due milioni. Qui, ama condividere molti scatti, tutti particolari, dobbiamo ammetterlo. Ma a catturare l’attenzione è stata una delle sue ultime foto, in cui Demi Moore è apparsa in costume, ed in splendida forma: è un vero schianto.

Demi Moore è un vero schianto: lo scatto in costume conquista tutti

Demi Moore è un’attrice di fama mondiale, impossibile dimenticare alcuni dei personaggi interpretati, in particolare negli anni novanta. Ovviamente, la sua carriera è proseguita, e la bellissima e bravissima attrice non si è mai fermata.

Merito, questo, del suo talento, impossibile da non amare ed apprezzare. Classe 1962, Demi è una donna di grande classe e dal fascino irresistibile. Ed è sui social che l’attrice rende note alcune delle foto più belle e particolari. Proprio qui, uno dei suoi ultimi scatti non poteva passare inosservato ai suoi due milioni di follower. Si è mostrata in costume, e dobbiamo ammetterlo, è una vera dea, provate a dire il contrario:

Avete visto l’immagine? Cosa ne pensate? Demi Moore è un vero schianto, con i suoi 58 anni, fa invidia a chiunque. Che dire, è assolutamente bellissima!