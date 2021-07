Non tutti conoscono questo suo lato caratteriale: Diletta Leotta ha raccontato soltanto adesso questa sua particolarità, ecco di cosa si tratta.

Diletta Leotta è uno dei volti televisivi più apprezzati del momento. La conduttrice sportiva, volto di DAZN, è stata anche una delle vallette al Festival di Sanremo. Diletta, sempre al centro del gossip italiano, è stata scelta ultimamente come concorrente di Celebrity Hunted 2. La showgirl si è divertita a ‘scappare’ dai cacciatori: è stata per lei un’avventura davvero incredibile, le emozioni che ha provato sono state del tutto inedite! Ma sapete perchè ha deciso di partecipare quando le è stato proposto? L’ha svelato ai microfoni di Tv Blog: nessuno conosceva questo suo lato caratteriale!

Diletta Leotta, non tutti conoscono questo suo ‘lato’: lo ha raccontato solo ora

Diletta Leotta ai microfoni di Tv Blog ha confessato le sue emozioni riguardo Celebrity Hunted 2, ha raccontato anche il motivo per il quale ha accettato quando le è stato proposto. “Mi ha convinto a partecipare il fatto che fosse una competizione, sono estremamente competitiva, le sfide mi entusiasmano, mi danno adrenalina. E’ stato facile dire di si, è una sfida con te stesso. E’ una cosa che non avevo mai fatto” ha dichiarato Diletta Leotta a Tv Blog.

E così è spuntato fuori un lato caratteriale di Diletta Leotta di cui nessuno era a conoscenza. Oltre ad essere bella, ad avere un grande talento, le piacciono le sfide: si è descritta come una persona molto competitiva!

Diletta purtroppo però non è riuscita ad arrivare sino alla fine del reality: è stata catturata quando è arrivata a Roma! Si era rifugiata in un albergo di una sua amica, in pieno centro, con il suo Can Yaman: è stata catturata dai ‘cacciatori’ quando ha provato a lasciare il palazzo!