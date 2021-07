Dopo Bernardeschi un altro campione d’Europa si è sposato: festeggiamenti da sogno, gioia immensa per il calciatore dell’Italia.

Dopo Federico Bernardeschi, che ha sposato l’ex gieffina Veronica Ciardi, un altro campione d’Europa ha deciso di pronunciare il fatidico sì dopo la vittoria a Wembley. Nozze da sogno per la coppia, che ha festeggiato a Parigi in un’atmosfera da sogno.

Il matrimonio si è celebrato ieri, 15 luglio, e tra gli invitati ci sono stati tantissimi vip e calciatori. Curiosi di conoscere i dettagli delle nozze?

Dopo Bernardeschi un altro campione d’Europa si è sposato: Marco Verratti e Jessica Aidi hanno detto si!

Marco Verratti ha spostato la sua Jessica Aidi! I due innamorati si sono detti si quattro giorni dopo il trionfo a Wembley, nella finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra. Le nozze si sono tenuta a Neuilly, nel nord di Parigi, e tra gli invitati ci sono stati tantissimi calciatori. Tra questi molti colleghi di Verratti, primo tra tutti Zlatan Ibrahimovic. Proprio il calciatore svedese ha postato una foto di gruppo con lo sposo, Ezequiel Lavezzi, Javier Pastore e Salvatore Sirigu, con la scritta “The Real Psg”: lo scatto è diventato virale sui social!

La sposa è Jessica Aidi, una modella francese che fino a un anno e mezzo fa lavorava come cameriera. Originaria di Montpellier, ha 29 anni. Si tratta del secondo matrimonio per Marco Verratti, precedentemente legato a Laura Zazzara, dalla quale ha divorziato nel 2019. Insieme hanno due figli, Tommaso e Andrea, presenti alle nozze di Marco e Jessica.

Nel suo giorno speciale, la modella ha indossato un tailleur bianco, con giacca e pantaloni in pizzo, per la cerimonia, per poi scegliere un meraviglioso abito lungo per i festeggiamenti. Date un’occhiata:

Eh si, una sposa davvero incantevole! A Marco e Jessica tutti i nostri migliori auguri di cuore per una vita felice insieme.