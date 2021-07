È morto Libero De Rienzo: l’attore napoletano aveva 44 anni; è stato ritrovato senza vita in casa in seguito a un malore.

Un lutto terribile, quello che ha colpito il mondo del cinema nelle scorse ore. L’attore e sceneggiatore napoletano Libero De Rienzo è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Roma, intorno alle ore 20 di ieri sera. L’attore, stroncato da un malore improvviso, aveva appena 44 anni. Secondo le prime indiscrezioni, De Rienzo sarebbe stato colpito da un infarto. L’attore lascia la moglie Marcella Mosca e due bambini di sei e due anni.

È morto a 44 anni l’attore Libero De Rienzo: stroncato da un malore a Roma

È morto improvvisamente all’età di 44 anni Libero De Rienzo. L’attore, nato a Forcella nel 1977, è stato colpito da un malore, probabilmente un infarto, nella sua casa a Roma. È lì che è stato ritrovato ieri sera senza vita da un amico. Premiato col David di Donatello nel 2002 come miglior attore non protagonista nel film Santa Maradona di Marco Ponti, Libero De Rienzo è entrato nel mondo del cinema per seguire le orme del padre, Fiore De Rienzo che è stato aiuto regista di Citto Maselli.

La carriera di Libero De Rienzo è costellata di successi e ruoli che hanno lasciato il segno, come quello del giornalista Giancarlo Siani nel film Fortapàsc, di Marco Risi. Lo abbiamo visto, tra le altre pellicole, in La Kriptonite della borsa, nel 2011, in Miele, nel 2014 e nella famosa saga “Smetto quando voglio”: ha preso parte anche dei sequel “Smetto quando voglio Masterclass e “Smetto quando voglio ad honorem”. Nel 2019 ha recitato in A Tor Bella Monaca non piove mai.

Il messaggio di cordoglio del sindaco De Magistris

“Esprimo profondo cordoglio per la prematura fine terrena di Libero De Rienzo, attore e artista napoletano di grandissimo valore. Conoscevo bene Libero, del quale sono un grande estimatore non solo per le sue indiscusse qualità professionali ed artistiche, ma per la sua umanità, radicata cultura e forte impegno sociale e civile. Libero viveva a Roma, ma amava Napoli profondamente.” Queste le parole di Luigi De Magistris, sindaco di Napoli.