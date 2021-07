L’ex vincitore di Amici nel cast di Tale e Quale show: che colpo per Carlo Conti, sarà un concorrente ufficiale della prossima edizione.

Vi state godendo l’estate? Come di consueto, anche i programmi più amati e seguiti della nostra tv sono ‘in vacanza’ durante il periodo estivo. Ma tenetevi forte: a partire da settembre i palinsesti torneranno a riempirsi, con tantissime novità e molti graditi ritorni. Come quello di Tale e Quale Show, una delle trasmissioni più amate della Rai. A condurlo ci sarà sempre Carlo Conti, ma chi si cimenterà nell’arte delle imitazioni?

Ebbene, alcuni nomi sono già trapelati, come quello di Alba Parietti e degli ex gieffini Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. E, nelle ultime ore, un’altra clamorosa ‘bomba’: nel cast ci sarà anche un amato vincitore di Amici. A rivelarlo è stato TV Blog, scopriamo tutto.

Tale e Quale Show, tra i concorrenti della prossima edizione anche l’amatissimo vincitore di Amici

La nuova edizione di Tale e Quale Show prende sempre più forma. In attesa di scoprire i dettagli sui componenti della giuria (potrebbe esserci Cristiano Malgioglio), trapelano i primi nomi dei concorrenti. Oltre a quelli già citati ci saranno Federica Nargi, Deborah Johnson e Ciro Priello dei The Jackal. Ma, nelle ultime ore Tv Blog ha anticipato altri due concorrenti: Francesca Alotta, l’indimenticabile voce di Non amarmi, e Dennis Fantina! Quest’ultimo ha vinto la primissima edizione di Amici, quando il talent si chiamava ancora Saranno Famosi.

Di recente lo abbiamo visto tra i concorrenti di All Together Now, il game show musicale condotto da Michelle Hunziker. Sarà davvero interessante scoprire come se la cava nelle imitazioni di altri cantanti!

Non ci resta che attendere l’inizio di questa nuova edizione per scoprire tutti i dettagli. Salvo cambiamenti la prima puntata dello show andrà in onda venerdì 17 settembre, in prima serata su Rai Uno.