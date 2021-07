Vedere il figlio di Walter Nudo vi lascerà completamente spiazzati e sapete perchè? Quel ‘dettaglio’ si nota subito

Walter Nudo è un attore, oltre che ex pugile e pilota automobilistico. È nato a Montreal, in Canada, ma è italianissimo. I genitori, infatti, sono italiani e lui si è trasferito insieme a loro in Italia all’età di otto anni. Dopo essersi diplomato, però, Nudo torna dall’altra parte dell’oceano, dove svolge una miriade di lavori: lavapiatti, pizzaiolo, buttafuori e addirittura spogliarellista. Nel 1994 torna definitivamente in Italia, dove trova successo come attore. Inizia la carriera nel 1995 apparendo nel film Ragazzi della notte di Jerry Calà. Nudo raggiungerà il successo come attore nelle soap opera, in particolare per le sue interpretazioni in Beautiful, Incantesimo e Carabinieri. Nudo ha inoltre la fama di essere l’unico concorrente italiano ad aver effettuato la storica “doppietta”, vincendo prima L’Isola dei Famosi e poi il Grande Fratello Vip.

Il figlio di Walter Nudo vi lascerà senza parole: quel ‘dettaglio’ si nota subito

L’attore Walter Nudo è stato fidanzato dal 1994 al 2002 con la ballerina Tatiana Tassara, dalla quale ha avuto due figli: Elvis, nato nel 1996, e Martin Carlos, nato nel 1999. Entrambi, però, hanno seguito le orme della mamma: anche loro, infatti, sono ballerini di danza classica.

I due figli, Elvis e Martin, sono apparsi per la prima volta in televisione durante la finale del Grande Fratello Vip, reality show vinto dall’attore italo-canadese. In quell’occasione, i due ragazzi impressionarono il pubblico per la loro bellezza, ma soprattutto per la loro eleganza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Walter Nudo (@walter_nudo)



Il secondogenito di Nudo, Martin, ha lasciato il pubblico senza parole. La somiglianza con il padre, infatti, è davvero impressionante. Un ‘dettaglio’ che quasi tutti hanno notato. Martin è bello come il padre e sembra possedere anche il suo stesso fisico. Non è da meno ovviamente anche Elvis. I due, proprio come il padre, sembra facciano ‘strage di cuori’.