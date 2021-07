Johnny Depp, il retroscena che nessuno si aspetta: cosa faceva prima di diventare attore.

In questi anni, Johnny Depp è stato l’interprete di numerosi personaggi in tantissimi film. E’ considerato sicuramente un anello di punta nel panorama cinematografico. Classe 1963, attore, regista, produttore cinematografico, comico, Depp, ha saputo muoversi in diversi ambiti, toccando il successo ogni volta. Nel corso della sua carriera ha ricevuto un Golden Globe come miglior attore in un film commedia o musicale per Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street, ma prima ancora sono state numerose le candidature.

Oggi, l’attore gode di una fama internazionale. Il tutto è ovviamente iniziato a piccoli passi, e il percorso verso il successo è stato tutto in salita. Ma sapete Depp, prima di diventare un attore molto popolare, cosa faceva? Spunta un retroscena che, siamo certi, nessuno si aspetta.

Johnny Depp, sapete cosa faceva prima di diventare attore? Spunta fuori ora

Ha ricevuto nel corso della sua carriera numerosi riconoscimenti, Johnny Depp ha ottenuto un Golden Globe come migliore attore protagonista per Sweeney Todd-Il diabolico Barbiere di Fleet Street. Considerato uno degli attori più bravi del panorama cinematografico.

Una carriera lunga, iniziata tanti anni fa, quando, Depp, era giovanissimo. E proprio prima di percorrere questa strada, l’artista faceva altro. Sapete quale lavoro ha svolto prima di diventare un attore di fama?

A quanto pare, come si apprende dal web, Johnny Depp è stato un venditore di penne, ma sembrerebbe aver trovato lavoro anche come muratore, stampatore, benzinaio, meccanico. Eravate a conoscenza di questo ‘retroscena’ della sua carriera?