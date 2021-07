Kim Kardashian, la confessione sul divorzio da Kanye West: “Mi sento una fallita”, il racconto a cuore aperto

Kim Kardashian parla per la prima volta del divorzio dall’ex marito Kanye West: la confessione a sorpresa della celebre imprenditrice.

Kim Kardashian e Kanye West sono stati sposati dal 2014 al 2021, anni in cui il mondo intero ha ammirato la loro e splendida e numerosa famiglia. Un sogno che però è cominciato a sfumare pian piano, fino all’annuncio, proprio quest’anno, del divorzio.

La star del web ha raccontato per la prima volta pubblicamente la sua versione dei fatti nel corso dell’ultima puntata del reality “Al passo con i Kardashian”. Lo ha fatto tra le lacrime, spiegando senza più filtri ciò che è accaduto davvero nel rapporto col rapper 44enne.

Kim Kardashian, “Sinceramente non ce la faccio più”: lo sfogo sul divorzio da West

Nell’episodio registrato a dicembre 2020: la famiglia è in viaggio verso il Lago Tahoe e la sorella Khloe parla per prima della burrasca che stanno affrontando Kim e il marito rivelando che prima della partenza per il lago, hanno avuto una lite furiosa.

Inizialmente Kim nega, ma poi scoppia in lacrime e racconta la sua sofferenza: “Lui si merita una moglie che sostenga ogni sua mossa e viaggi con lui e faccia tutto con lui, ma io non posso”. La Kardashian infatti spiega di non poter lasciare lavoro e famiglia per trasferirsi con West nel Wyoming.

“Sinceramente non ce la faccio più – confessa Kim – Mi sento bloccata da anni ormai. Lui va e si trasferisce in uno stato diverso ogni anno e io devo stare con lui e seguirlo, così possiamo crescere i bambini. Ma io non riesco nemmeno a pensarci, non ce la faccio più. Voglio essere felice anche io”, dice la star pur ammettendo che Kanye è un ottimo padre.

“Mi sento una fallita perché questo è il mio terzo matrimonio che finisce male. Sì, mi sento proprio una f*****a perdente”, conclude amaramente la Kardashian.

Poche settimane dopo, la triste conclusione è stata proprio la separazione: l’influencer ha ottenuto l’affidamento congiunto dei quattro figli, North, Saint, Chicago e Psalm.