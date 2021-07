Loredana Bertè ha dovuto lottare contro un doloroso lutto: quando è morta la sua amica e collega ha scritto parole struggenti sui social, ecco il post.

Loredana Bertè è una delle cantautrici e showgirl italiane più famose di sempre. E’ ritenuta la regina del Rock italiano: vanta una carriera incredibile, ha venduto oltre 7 milioni di dischi! La sua vita è in qualche modo cambiata quando sua sorella, Mia Martini, è morta: “Quando è venuta a mancare Mimì nel 1995. Mi sono chiusa in casa a fissare il soffitto per 2 anni. Poi ho incanalato tutto quel dolore sempre e comunque nella musica” ha raccontato in un’intervista tempo fa. Loredana negli ultimi mesi si è trovata a soffrire per un lutto: la sua cara amica e collega è passata a miglior vita. Parliamo della leggendaria cantante Milva. Ecco le parole ricche di dolore della Bertè.

Doloroso lutto per Loredana Bertè: “Ho un bellissimo ricordo di noi”, annuncio struggente

Le sue parole su Instagram hanno fatto commuovere tutti. Loredana Bertè con una magnifica foto del passato e parole struggenti, ha salutato la sua amica e collega, la cantante Milva, passata a miglior vita pochi mesi fa.

“Immensa, incredibile artista. Ho un ricordo bellissimo di noi in Russia con tua figlia Martina e Franco Battiato. Buon viaggio, Milva. Condoglianze ai tuoi cari” ha scritto la celebre star italiana, Loredana Bertè.

Milva è morta all’età di 81 anni lo scorso 24 aprile: viveva con la sua fidata segretaria Edith a Milano quando si è spenta. Con lei c’era anche la figlia, Martina Corgnati, una nota critica d’arte. Proprio quest’ultima rese pubbliche le cause della morte di sua madre: “È morta a causa di una malattia neurologica e degenerativa che non era però Alzheimer e non per Covid e nulla che fosse ad esso legato” svelò al Corriere della Sera.