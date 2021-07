Sarà mamma per la prima volta e sui social ha svelato il sesso e il nome del bebè: di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando

La giovane donna sarà mamma per la prima volta. Sui social ha svelato il sesso e addirittura anche il nome del bebè. Coloro che seguono i programmi televisivi di maggior successo sicuramente l’avranno riconosciuta. La ragazza è stata infatti protagonista nel piccolo schermo. Per chi invece non l’avesse ancora riconosciuta, di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando.

Mamma per la prima volta: svelato sesso e nome del bebè

Vi ricordate di Valentina De Biasi? Ha partecipato ad un’edizione di Temptation Island, famoso reality show in onda su Canale 5. In quell’occasione, la sua storia d’amore con Oronzo Carinola fece abbastanza scalpore. Il comportamento del suo fidanzato con le altre single, infatti, non fu proprio esemplare. Valentina decise di perdonare lo stesso Oronzo, dopo che questo aveva cercato di riconquistarla.

Ebbene, col senno di poi, possiamo dire che Valentina ha fatto bene a perdonare Oronzo. Oggi infatti i due sono felicissimi e presto diventeranno genitori per la prima volta. La coppia ha annunciato l’arrivo del bebè sui social, pubblicando la foto dell’ecografia e scrivendo: “Ascoltare il battito del suo cuore per la prima volta è stata un’emozione indescrivibile”.

Di recente, sempre sui social, hanno annunciato anche il sesso del bebè e addirittura il nome: “Aspettando la nostra Giulia”. Una femminuccia in arrivo dunque per Valentina e Oronzo. La foto pubblicata sui social ha ricevuto ovviamente tantissimi like e tra i commenti sono arrivati tantissimi auguri. Anche la redazione di Sologossip si unisce al coro e fa tanti auguri alla coppia e anche noi non vediamo l’ora di accogliere la piccola Giulia.