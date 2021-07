Marco Bocci devastato dal dolore: “Non può essere Picchio mio”, il messaggio straziante sui social.

Una scomparsa che ha distrutto tutti, quella di Libero De Rienzo. L’attore e sceneggiatore napoletano è venuto a mancare a soli 44 anni, stroncato da un infarto nella sua casa di Roma. Una notizia che ha sconvolto fan e colleghi, molti dei quali hanno espresso tutto il loro dolore attraverso i social.

Tra questi anche Marco Bocci, che proprio lo scorso marzo ha lavorato con lui sul set di A Tor Bella Monaca non piove mai. Sul suo canale ufficiale di Instagram, l’attore romano ha dato un ultimo straziante saluto al collega, condividendo alcuni scatti che li ritraggono insieme.

Marco Bocci devastato dal dolore: “Non può essere Picchio mio”, il saluto straziante a Libero De Rienzo

“Non può essere Picchio mio….. non può essere. Non può essere…. ti voglio bene. Non può essere. Ti voglio bene c****.” Parole che trasmettono tanto dolore, quelle che Marco Bocci ha allegato al suo ultimo post condiviso sui social. L’attore ha salutato così l’amico e collega Libero Di Rienzo, scomparso improvvisamente in seguito ad un malore. I due hanno lavorato insieme nel film A Tor Bella Monaca non piove mai, uscito nel 2019, di cui Bocci è il regista.

Un post straziante, quello condiviso da Marco Bocci, che in poco tempo è stato invaso da messaggi di fan e colleghi, che si sono uniti nell’ultimo saluto a Libero:

Anche la moglie Laura Chiatti ha dedicato un post all’attore scomparso: “Libero sei nato…Libero te ne sei andato. Che tu possa tornare a respirare quell’aria della quale avevi bisogno in un’altra dimensione. Ciao Libero.”:

L’attore lascia la moglie Marcella Mosca, costumista e set designer, e i due figli, di sei e due anni. Non è ancora nota la data dei funerali, ma si sa che l’attore sarà sepolto in Irpinia, accanto alla mamma.