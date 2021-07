Maria De Filippi ed Instagram: quale sarebbe il nome usato da ‘Queen Mary’ per i social?

Maria De Filippi ed Instagram: la conduttrice potrebbe avere un profilo, quale sarebbe il nome usato da ‘Queen Mary’ per i social?

È una delle conduttrici più amate della nostra tv…ed è anche una delle poche a non essere attiva sui social. O forse si? Maria De Filippi, ufficialmente, non è presente su nessun social network: per messaggi o comunicazioni, infatti, la moglie di Maurizio Costanzo si serve delle pagine ufficiali dei suoi programmi o canali ( Witty Tv, Amici, Uomini e Donne ecc.).

Ma c’è chi è sicuro che Maria De Filippi in realtà è presente sui social…Scopriamo questo interessante spiffero!

Maria De Filippi è su Instagram? La rivelazione di Alfonso Signorini

Maria De Filippi è presente sui social? Alfonso Signorini è sicuro di si! In una vecchia puntata di CR4 in cui è stato ospite di Piero Chiambretti, Signorini ha svelato che la conduttrice sarebbe sui social “in incognito”.

Il direttore di Chi ha confessato che su Instagram ci sono anche personaggi “insospettabili”, che utilizzano nick name falsi per navigare sul web. Tra questi ci sarebbe anche Queen Mary, che per tutti è anti social, ma che secondo Alfonso Signorini avrebbe un nick name dietro al quale nascondersi. Qual è questo nome? Chiambretti ha chiesto al conduttore del GF Vip se fosse a conoscenza del profilo e la risposta di Alfonso è stata: “Certo che lo so!”. Il nome, però, non è stato rivelato!

E voi, conoscevate questo retroscena ‘social’ della mitica Maria De Filippi? La queen di Mediaset è pronta per tornare in onda con tutti i suoi programmi preferiti: da Tu si que vales, le cui riprese sono già iniziata, a Uomini e Donne, da Amici a C’è posta per te. Non non vediamo l’ora che inizi la nuova stagione televisiva, e voi?