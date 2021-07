“Il morbo di Perthes”: Filippo Bisciglia e la malattia che ti impedisce l’uso delle gambe, racconto da brividi

Il dramma vissuto da Filippo Bisciglia durante l’infanzia: fu colpito dal morbo di Perthes che per molto tempo gli impedì di camminare.

La maggior parte del pubblico lo ha conosciuto e amato nel corso della sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello, ben 15 anni fa! Già allora Filippo Bisciglia dimostrò di avere carisma da vendere e infatti dopo l’esperienza nel reality di Canale 5 è diventato uno dei volti più amati della tv.

Leggi anche—–>>>Filippo Bisciglia, trasformazione che lascia tutti di stucco: com’era fino a qualche anno fa

Oltre a importanti fiction come “Un posto al sole” e “Distretto di polizia”, il 44enne romano ha partecipato come concorrente a Tale e Quale Show ottenendo grande successo, ma il programma che da anni lo identifica più di tutti è senza dubbio Temptation Island che conduce dal 2014.

Nel 2018, Filippo stupì tutti con una confessione inedita: parlò infatti della malattia di cui ha sofferto da bambino, il morbo di Perthes.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Filippo Bisciglia e il morbo di Perthes: il dramma vissuto da piccolissimo

L’ex gieffino è felicemente in coppia da tanti anni con la bellissima Pamela Camassa e i due sono ancora oggi innamoratissimi. Sempre allegro e di buon umore, Filippo rivelò nel 2018 di aver affrontato un vero e proprio dramma quando era molto piccolo.

Leggi anche——->>>Filippo Bisciglia e Pamela, sapete come si sono conosciuti? Spunta un retroscena inedito

A Uomini e Donne magazine, il conduttore raccontò la malattia che lo colpì ad appena due anni: si tratta del morbo di Perthes, gravepatologia che paralizza gli arti inferiori: “Non fu un periodo bellissimo della mia vita. Il morbo di Perthes è una malattia che causa una decalcificazione dell’anca e ti costringe a non camminare. Per un anno e mezzo, dai due anni in poi, non ho potuto muovere le gambe“.

Fortunatamente, grazie ad una cura sperimentale, l’ex concorrente del Grande Fratello guarì completamente e Filippo ha potuto condurre una vita normale e in salute.