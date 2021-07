Nancy Coppola, grave lutto: “Mi hai spezzato il cuore”

Grave lutto per Nancy Coppola, l’annuncio della cantante napoletana sui social: “Mi hai spezzato il cuore”

Un grave lutto ha colpito Nancy Coppola. La cantante, nonché ex concorrente de L’Isola dei Famosi, ha dato il triste annuncio nelle scorse ore. “Mi hai spezzato il cuore” ha scritto nel post pubblicato sul suo account Instagram. Un lutto dolorosissimo, una perdita abbastanza grave. Di seguito vi riportiamo le parole della cantante pubblicate su Instagram.

LEGGI ANCHE: Nancy Coppola ha avuto problemi dopo L’isola dei famosi: adesso è dimagrita tantissimo

Grave lutto per Nancy Coppola: le sue parole

La cantante Nancy Coppola colpita da un grave lutto: è morta infatti la nonna. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi l’ha annunciato ai suoi fan con un post su Instagram. “Mi hai spezzato il cuore” – scrive Nancy – “Proteggici da lassù“.

La napoletana ha poi raccontato che si trovava in Calabria per lavoro quando ha ricevuto la triste telefonata: “Corri nonna non sta bene“. La cantante ha poi proseguito: “E se nonna se ne va e non riesco a salutarla in tempo? In quel momento mi sono fatta forza e mi sono detta ‘non pensare, sii forte’. Ho cantato con un nodo in gola e le cinque ore di viaggio sono diventate tre per correre da te. E tu eri lì ad aspettarmi. Mi hai detto ‘ti aspetto domani’ “. Il giorno dopo, però, il cuore della nonna di Nancy si è fermato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nancy Coppola (@nancycoppola86)



Un racconto da brividi quello della cantante napoletana. Sotto al post pubblicato sul popolare social network, i fan e gli amici le hanno fatto le condoglianze. Anche noi ci uniamo al coro e facciamo le condoglianze alla famosa cantante.

“I nonni ti vedono crescere, sapendo che ti lasceranno prima degli altri. Forse è per questo che ti amano un po’ di più“.