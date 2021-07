Pepa è stata la protagonista della prima stagione della famosa soap opera Il Segreto: come troviamo oggi l’attrice?

Soap opera spagnola andata in onda dal febbraio 2011 al maggio 2020 in Spagna, mentre in Italia, abbiamo avuto il piacere di seguirla dal giugno 2013 fino al 28 maggio 2021, con una ultima puntata che ha lasciato con il fiato sospeso i telespettatori, Il Segreto ha riscontrato un successo davvero incredibile.

Le stagioni della telenovela sono state ben dodici, e tutte hanno lasciato il segno. Come dimenticare la prima stagione, dove al centro dell’attenzione del pubblico vi è stata la storia che ha visto protagonista il personaggio di Pepa Aguirre. Dopo il suo arrivo a Puente Viejo, la sua vita si intreccerà con numerosi altri personaggi, fino a quell’amore che ci ha fatto sognare, con Tristan. L’attrice che ha interpretato tale personaggio è Megan Montaner, da allora, sono passati molti anni, sapete come è cambiata?

E’ stata Pepa ne Il Segreto: l’attrice a distanza di anni appare così, come non l’avete mai vista

Il Segreto ha avuto un tale successo tanto da continuare la sua corsa per ben dodici stagioni. Ci siamo fatti avvolgere dalle storie dei personaggi, dagli intrighi, dalle disavventure, dagli amori, forti e passionali, dai colpi di scena che hanno lasciato col fiato sospeso tutti, e tanto altro ancora.

La soap opera ha avuto inizio con una prima stagione che ha visto al centro dell’attenzione la storia di Pepa, una levatrice che arriva a Puente Viejo, e qui, la sua storia, si troverà intrecciata con quella dei personaggi che vivono nel paese. L’attrice che ha interpretato Pepa, è Megan Montaner. Da allora, sono passati diversi anni, sapete come è cambiata oggi? Osservate qui:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Megan (@meganmontanerg)



Sembrerebbe che Megan sia rimasta tale, non trovate? Certo, qualcosa è cambiato, come il suo look, infatti, nella soap opera, Pepa ha i capelli lunghi, mentre, adesso, l’attrice ha dato decisamente un taglio. Dopo la fine della sua presenza ne Il Segreto, la carriera di Megan Montaner è stata tutta in salita.