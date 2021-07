Quando inizia Uomini e Donne? Spunta la data della prima puntata della nuova stagione, scopriamo i dettagli.

Come sempre, in estate, i principali programmi della nostra tv sono in ‘vacanza’. Ma a partire da settembre i palinsesti si arricchiranno di tantissime novità, e molti graditi ritorni! Tra questi senza dubbio c’è Uomini e Donne, uno dei programmi più amati e seguiti della nostra tv. Che tornerà in onda con nuovi tronisti, nuove storie d’amore e nuove conoscenze.

LEGGI ANCHE —->Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice ha ritrovato l’amore: “E’ accaduto all’improvviso”, non se lo sarebbe mai aspettato

Ma quando inizierà la nuova stagione? Sul web è spuntata quella che sarebbe la data della nuova stagione del programma targato Maria De Filippi. Scopriamo di più!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Quando inizia Uomini e Donne? Svelata la data di inizio della trasmissione di Maria De Filippi

Quanto vi manca Uomini e Donne? La risposta la conosciamo già: tantissimo! Ma niente paura: dopo il consueto stop estivo, la trasmissione di Canae 5 tornerà in onda, come sempre, alle ore 14 e 45, ogni giorno. Un appuntamento fisso ormai da tantissimi anni per il pubblico, che non vede l’ora di emozionarsi con le nuove storie nate in tv.

Ma quando inizierà la nuova stagione? Ebbene, nulla di ufficiale, ma secondo il sempre informato Amedeo Venza Uomini e Donne partirà lunedì 13 settembre! Manca sempre meno, quindi, alle nuove emozioni di una delle trasmissioni più amate della nostra tv.

Torneranno le puntata con il trono Classico ed Over uniti in un unico super blocco? Questo non è ancora chiaro, ma il format lanciato nelle ultime stagione sembrava aver convito il pubblico.

Non ci resta che attendere per scoprire informazioni dettagliate ed ufficiali sulla nuova edizione di Ued! Nel frattempo, state seguendo il viaggio nei sentimenti delle coppie di Temptation Island? Il docu reality condotto da Filippo Bisciglia è in onda ogni lunedì sera e regala colpi di scena a non finire!