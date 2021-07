Sedici anni fa partecipò al Grande Fratello 5: stenterete a credere che sia proprio lui!

Faceva parte del cast del Grande Fratello 5 andato in onda ben sedici anni fa: oggi ha un look totalmente diverso, resterete a bocca aperta!

Ricordate la quinta edizione del Grande Fratello? Il vincitore fu il simpaticissimo Jonathan Kashanian, ma anche gli altri concorrenti diedero un’impronta decisiva al programma.

Era il 2005 e non mancarono neanche quell’anno i classici ‘belloni’ nel cast. Oltre ad Alessandro Capone, l’altro ‘fusto’ di quell’edizione fu Antonio Leotta: moro, occhi chiari e fisico super scolpito, decise di entrare nella casa più famosa d’Italia per provare a realizzare il sogno di diventare attore.

Terminata quell’esperienza, Antonio ha studiato recitazione ed ha lavorato a teatro e in un piccolo ruolo nella fiction “Don Matteo”, ma la sua carriera in tv non è decollata. Oggi ha 48 anni e la sua vita è ovviamente cambiata rispetto ai tempi del reality.

Antonio Leotta del Grande Fratello 5: la foto recente vi lascerà di stucco

Come si vede dal suo profilo Instagram sul quale è molto attivo, l’ex gieffino è molto cambiato esteticamente da quando varcò la celebre porta rossa di Cinecittà. I suoi capelli diventati brizzolati non sono più così corti come allora e, soprattutto, la barba gli dà tutta un’altra immagine.

Secondo quanto si legge in giro sul web, continua gestire il suo centro benessere. Sulla sua bio di Instagram si definisce networker professionista, trainer structogram e motivatore. In questi anni è diventato padre di Leon, ma sembra che non abbia alcuna compagna attualmente.

Questa è una foto del suo profilo Instagram e, come si vede chiaramente, sembra cambiato davvero molto, almeno al primo impatto. E voi l’avreste riconosciuto?