Un posto al sole, si mostra così col cappello e in costume: difficile riconoscerla!

Riuscite a riconoscerla in questo scatto? E’ l’amatissima attrice di Un Posto al sole.

Uno scatto che non lascia spazio a parole, l’amatissima attrice si mostra così, col cappello e in costume. Guardate con attenzione, riuscite a capire chi si nasconde? Vi sveliamo alcuni indizi. E’ sicuramente una delle attrici, presenti nella grande famiglia della soap opera Un posto al sole, più amate ed apprezzate in assoluto.

Leggi anche È stata un’amatissima cantante di Amici nel 2004: sono trascorsi 17 anni, oggi è drasticamente cambiata

Il suo talento è stato notato fin da giovanissima e proprio quando era molto giovane, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, prendendo parte a numerosi film. Quest’anno, proprio nella soap, c’è stato un vero colpo di scena che ha visto protagonista l’attrice. Adesso, dopo i vari indizi qui riportati, siete riusciti a capire chi si nasconde sotto al cappello?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Un posto al sole, l’attrice si mostra col cappello e in costume: che schianto!

In questo scatto è fotografata la bellissima e bravissima attrice di Un posto al sole. Certo, a guardarla così, è difficile capire chi è. Il cappello copre in foto il suo volto. Vi anticipiamo che, la donna presente nella foto è sicuramente una delle attrici più amate e ed apprezzate della famosa soap opera.

Leggi anche Ilenia Lazzarin di Un Posto al Sole come non l’abbiamo mai vista: cosa ha fatto?

Proprio quest’anno, come abbiamo detto poco prima, è stata la protagonista di un vero colpo di scena. L’attrice, per un periodo, non è stata presente, e il suo personaggio, è partito, lasciando una clamorosa assenza. Tanti i telespettatori che hanno chiesto a gran voce il suo ritorno, e dopo un breve periodo, quello che da tutti è stato chiesto, è accaduto: Marina Giordano è tornata! Ebbene sì, avrete, adesso, capito chi si nasconde dietro al cappello, la bellissima e bravissima Nina Soldano.

La meravigliosa attrice ha reso pubblica questa immagine sul suo seguitissimo profilo instagram. Si mostra così, col cappello e in costume, mostrando tutta la sua immensa e piena bellezza!