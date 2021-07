Uomini e Donne, incredibile rivoluzione: Maria De Filippi cambia tutto

È in arrivo una rivoluzione a Uomini e Donne, la conduttrice Maria De Filippi pronta a cambiare tutto: ecco le sue parole

Uomini e donne è un programma ideato e condotto da Maria De Filippi di genere dating show. La trasmissione va in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. All’inizio, il programma aveva una veste diversa, in quanto era la versione adulta di Amici. In seguito ha poi assunto il format odierno, divenendo a tutti gli effetti un programma per incontri. Il programma di Maria De Filippi è uno dei pilastri della rete del Biscione. Ogni anno per la concorrenza non c’è veramente storia. La trasmissione totalizza una marea di ascolti.

Nel corso degli anni, al trono classico con i tronisti e le troniste, la produzione ha affiancato il trono over con le dame e i cavalieri. Questo format è divenuto addirittura più seguito dai telespettatori rispetto al trono classico grazie alla presenza di personaggi come Gemma Galgani, Giorgio Manetti, Ida Platano e altri ancora. Per una breve periodo (circa un anno) c’è stato anche il trono gay. Da quest’anno, invece, il trono classico e il trono over sono stati uniti.

Uomini e Donne, in arrivo una rivoluzione: le parole di Maria De Filippi

Il dating show di Maria De Filippi – come abbiamo raccontato anche sopra – nel corso degli anni ha subito molte modifiche. Dal trono classico al trono over, fino al trono gay e ai giorni d’oggi con il trono classico e il trono over insieme nello stesso studio. È in arrivo però una nuova rivoluzione per il programma.

Stando a quanto dichiarato da Maria De Filippi al settimanale Oggi, la conduttrice avrebbe intenzione di cambiare il genere dei tronisti. La padrona di casa ha infatti notato che negli ultimi anni la figura del tronista è stata molto influenzata dai social, e in particolare da Instagram. Alcuni, infatti, hanno dimostrato di essere più interessati ad intraprendere una carriera da influencer che a cercare l’amore della mia vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)



Adesso però per la De Filippi è arrivato il momento di dire basta. “Cerco un tronista che fa l’elettricista sui tetti” – ha dichiarato Queen Mary al settimanale – “Non voglio più certi condizionamenti. Ho capito che per loro i social erano diventati un cliché e per questo ho deciso di cambiare. Voglio la vita vera“.