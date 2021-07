Milla è stata una protagonista di Vite al Limite, la sua storia è davvero impossibile da dimenticare: com’è cambiata oggi? Resterete impressionati quando la vedrete!

Senza alcun dubbio, vi ricorderete lei: Milla. Entrata a far parte del programma ‘Vite al Limite’ con un peso che superava i 300 kg, la simpaticissima donna aveva deciso di prendervi parte per riprendere in mano la sua vita. E, lo sappiamo benissimo, non è stata affatto l’unica e la sola. In tutti queste nove edizioni del programma, infatti, si sono alternate tantissime vicende. E, soprattutto, abbiamo avuto la possibilità di conoscere tantissimi personaggi. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Bettie Jo, protagonista di una storia piuttosto particolare. Oppure, di Larry e di Cillas. La storia di Milla, però, non può essere assolutamente non raccontata. Ed è proprio per questo motivo che siamo qui a parlarvi di lei.

Come dicevamo precedentemente, Milla è stata la protagonista indiscussa della quarta stagione di ‘Vite al limite’. Perché? La risposta è davvero semplice: il suo percorso, seppure con alcune difficoltà, è stato davvero esemplare. Com’è cambiata, però, oggi? A distanza di anni, come la ritroviamo? Scopriamolo!

Ricordate Milla Clark di Vite al Limite? Eccola oggi: trasformazione choc

Con un peso che non superava i 350 kg, Milla Clark è stata una protagonista indiscussa della quarta stagione di ‘Vite al Limite’. Com’è cambiata oggi? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, il suo percorso è stato piuttosto intenso, ma anche più che soddisfacente. Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che, subito dopo essersi sottoposta all’intervento di bypass gastrico, la donna abbia iniziato a dimagrire fino a raggiungere un pesoforma davvero eccellente. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Si legge, infatti, che, nonostante il suo percorso nel programma sia terminato dopo un anno, Milla abbia continuato alla grande il suo progetto per dimagrire.

A questo punto, però, ci chiediamo: com’è cambiata? Appurato che sono trascorsi ormai diversi anni dal suo ‘addio’ al programma, siete curiosi di sapere com’è diventata? Ci pensiamo noi. Anche se, vi anticipiamo, resterete letteralmente impressionati.

Insomma, milla ha drasticamente cambiato il suo aspetto. Avreste mai detto fosse lei?