Alessandro Borghese ha dato un clamoroso annuncio a tutti i suoi sostenitori: le sue parole lasciano di stucco, incredibile a crederci.

Il successo di Alessandro Borghese, c’è da ammetterlo, è davvero spropositato. Colonna portante di tantissimi programmi più che seguiti da tutto il pubblico italiano, il simpaticissimo chef vanta di un clamore davvero incredibile. E, sia chiaro, quello riscontrato in televisione non è affatto l’unico. Con un profilo social ufficiale che conta quasi due milioni di followers, il buon Borghese è tra le vere e proprie stelle di Instagram. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo.

È proprio sul suo canale social ufficiale che, spesso e volentieri, Alessandro Borghese si diletta a condividere ogni cosa che riguarda la sua vita. Lo ha fatto, ad esempio, quando ha scoperto di essere positivo al Coronavirus. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, con un delizioso scatto fotografici, il simpaticissimo Alessandro ha dato un annuncio che ha spiazzato tutti. Un annuncio, sia chiaro, più che positivo. E che, soprattutto, ci lascia chiaramente intendere che è in arrivo qualcosa di straordinario. A questo punto ci chiediamo: di cosa parliamo? Curiosi di saperlo? Scopriamolo!

Alessandro Borghese, l’annuncio spiazza tutti: incredibile a crederci, novità pazzesca

È proprio sul suo canale social ufficiale, come dicevamo precedentemente, che Alessandro Borghese non ha potuto affatto fare a meno di condividere un annuncio davvero pazzesco. Coi suoi sostenitori, lo sappiamo benissimo, il simpaticissimo chef ha un rapporto davvero speciale. Ed è proprio per questo motivo, quindi, che non ha perso occasione di condividere con loro questa straordinaria novità in arrivo.

“Le riunioni mattutine… quelle belle!”, ha iniziato a scrivere Alessandro Borghese a corredo di questo scatto che lo ritrae più che sorridente. Di cosa parliamo? Ebbene: al momento, come sottolineato dal diretto interessato, è ancora tutto ‘top secret’. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, però, sembrerebbe che sia in arrivo un progetto favoloso. E che terrà incollati i suoi ammiratori al piccolo schermo almeno una volta al giorno. Perché sì, si tratta proprio di un appuntamento giornaliero.

Chissà cosa ha in serbo per noi, Alessandro Borghese. Una cosa, però, è certa: noi non vediamo l’ora!