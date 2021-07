Era Arya Stark ne il Trono di Spade: com’è oggi? Cambiamento shock, è irriconoscibile

Era Arya Stark ne il Trono di Spade: com’è oggi l’attrice? Cambiamento shock, è irriconoscibile negli ultimi scatti postati sui social.

È uno dei personaggi più amati in assoluto della serie Il Trono di Spade, tratta dalla saga letteraria di George R. R. Martin Cronache del ghiaccio e del fuoco. Parliamo proprio di lei, Arya, la terza figlia di Ned Stark e Catelyn Tully. Coraggiosa e determinata sin da ragazzina, Arya non ha mai desiderato diventare una ‘lady’: il suo obiettivo era imparare a combattere. Una lunga crescita, quella del suo personaggio, che l’ha portata ad avere un ruolo chiave nella Grande Guerra: sarà proprio lei ad uccidere il Re della Notte nella Battaglia di Grande Inverno. Un personaggio amatissimo dai fan, interpretato in modo magistrale dall’attrice britannica Maise Williams.

Oggi 24 enne, l’attrice è diventata super famosa grazie al ruolo della giovane Stark. Siete curiosi di vederla oggi? Il suo look è stato completamente stravolto: resterete senza parole!

Era Arya Stark ne Il Trono di Spade, avete visto com’è l’attrice oggi? Resterete senza parole

Addio ai capelli scuri, Arya Stark è diventata super bionda! Con questo look, l’attrice Margaret Costance “Maise” Williams avrebbe potuto interpretare un membro della famiglia Targaryen! Si, perché oggi la bellissima attrice de Il Trono di Spade sfoggia una chioma biondo platino e dello stesso colore ha tinto anche le sopracciglia. Ecco alcuni scatti postati proprio da lei sul suo seguitissimo canale social:

Eh si, un cambiamento notevole quello della giovane attrice, che ha vestito i panni di Arya Stark dal 2011 al 2019, per tutte le otto stagioni della serie HBO: nella prima stagione, Maise aveva appena 13 anni!

Piccola curiosità: Maise è molto amica di Sophie Turner, che nella serie era sua sorella maggiore, Sansa Stark: del resto, le due sono cresciute insieme sul set. E voi, avete mai visto Il trono di Spade.